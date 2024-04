Dopłaty bezpośrednie 2024 - ARiMR informuje o zmianach w katalogu płatności

O przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach kolejnej kampanii można się starać od 15 marca 2024 r. ARiMR poinformowała, że do 23 kwietnia zarejestrowała blisko 248 tys. wniosków, a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada modyfikację zasad warunkowości, wprowadzenie nowego ekoschematu i płatności dla małych gospodarstw.

O wsparcie po raz kolejny można się ubiegać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii Agencji. Także w tym roku bezpłatną pomocą służą eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą. Muszą oni posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chcą otrzymać dofinansowanie, powinna być w ich posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie przysługuje także gospodarzom, którzy mają mniej niż 1 ha gruntów, ale spełniają warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami a łączna kwota płatności bezpośrednich, które mieliby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Szykują się zmiany w dopłatach bezpośrednich

Katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 roku. Jak poinformowało MRiRW, będą też nowe. Jedna z nich to płatność dla małych gospodarstw, która podobnie jak przed rokiem, ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Propozycja ta wymaga jeszcze akceptacja Komisji Europejskiej.

Natomiast w niedługim czasie Parlament Europejski będzie głosować nad zmianami w rozporządzeniach poświęconych warunkowości. W odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich modyfikacje przepisów mają dotyczyć: zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości; większej swobody w decydowaniu o obowiązkowym okresie utrzymania okrywy glebowej (GAEC 6); uznania dywersyfikacji upraw za alternatywę dla zmianowania (GAEC 7) czy zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych (GAEC 8). Z tą ostatnią zmianą związane jest wprowadzenie nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji. Więcej informacji o planowanych zmianach na portalu MRiRW: Nowe płatności w Planie Strategicznym WPR oraz Planowane zmiany w płatnościach bezpośrednich

Wnioski o przyznanie dopłat będą przyjmowane do 15 maja 2024 r.

Wnioski o przyznanie dopłat wraz z załącznikami będą przyjmowane do 15 maja 2024 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1 proc. Z kolei na wprowadzanie korekt bez konsekwencji finansowych jest czas do 31 maja 2024 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą także obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i ich modyfikowania, ostateczny termin zakończenia tegorocznej kampanii przypada 9 czerwca 2024 r., ale ponieważ jest to niedziela, wnioski będzie można składać do 10 czerwca 2024 r.

