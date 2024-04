Ministerstwo Cyfryzacji: Jak chronić małoletnich w internecie? Grupa robocza zaczęła prace

Grupa robocza ds. ochrony małoletnich w internecie rozpoczęła działalność. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji. Grupa robocza ma wypracować rozwiązania zwiększające ochronę małoletnich przed szkodliwymi treściami powszechnie dostępnymi w internecie.

Spotkanie grupy roboczej ds. ochrony małoletnich

Zadaniem grupy roboczej ds. ochrony małoletnich w internecie jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi dostępnymi powszechnie w internecie.

Spotkanie inaugurujące grupy roboczej odbyło się Ministerstwie Cyfryzacji. W spotkaniu uczestniczył Michał Gramatyka - sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, przedstawiciele administracji publicznej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych zajmujący się tematyką ochrony dzieci w sieci.

– Ochrona małoletnich przed treściami nieodpowiednimi w internecie jest bardzo ważna i wymaga zaangażowania różnych stron, włączając w to rodziców, szkoły, rząd, platformy internetowe i społeczność online jako całość. Istotne jest, aby podejmować działania zarówno na poziomie jednostki, jak i społeczności – powiedział podczas spotkania Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dostęp nastolatków do treści szkodliwych w internecie

Przeprowadzone przez NASK badania, takie jak „Nastolatki 3.0” oraz raport „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”, wskazują, że już co czwarty nastolatek w Polsce miał kontakt z pornografią.

Pierwszy kontakt z pornografią 32% badanych miało w wyniku przypadkowego natknięcia się na te treści, a 72% nastolatków określiło, że dostęp do treści pornograficznych jest zbyt łatwy. Według badań 11 rok życia to średni wiek, w którym małoletni uzyskiwać dostęp do pornografii.

Zbyt łatwy dostęp do pornografii, treści ukazujących przemoc oraz inne zachowania niepożądane wpływa jednoznacznie szkodliwie na rozwój psychiczny małoletnich, a co za tym idzie także na życie społeczne. Konieczna jest więc debata, zrzeszenie grupy specjalistów, aby razem wypracować optymalne rozwiązania chroniące dzieci w internecie.

Cele działania grupy roboczej

Ministerstwo Cyfryzacji określiło cele działania grupy roboczej:

jednoznacznego określenia prawnego pojęcia treści szkodliwych;

opracowanie założeń skutecznej i bezpiecznej metody weryfikacji wieku online, szanującej prywatność użytkownika;

wypracowanie zasad blokowania dostępu do stron z treściami szkodliwymi;

wypracowanie regulacji krajowej lub wsparcie działań w zakresie ochrony małoletnich podejmowanych na poziomie unijnym;

dalsza edukacja dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń w internecie.

Podczas pierwszego spotkania przedstawiono także wstępne propozycje działań, zarówno tych legislacyjnych, jak i rekomendacji, tzw. działań miękkich, takich jak analizy czy badania, które pomogą chronić małoletnich w internecie.