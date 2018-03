Sektor publiczny > Organizacja > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Spółka komunalna > Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych sfinansowanych dotacją, po przekształceniu gminnego zakładu budżetowego w spółkę z o.o.

PROBLEM: Komunalna spółka z o.o. powstała z przekształcenia gminnego zakładu budżetowego. Wszystkie udziały w spółce posiada gmina X. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego, a składniki mienia przekształcanego zakładu stały się majątkiem spółki. Dotyczyło to między innymi środków trwałych nabytych przez zakład ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę X, od których odpisy amortyzacyjne nie stanowiły w zakładzie podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Czy spółka jest uprawniona do zaliczania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?