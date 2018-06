Czy przestępca może zostać wójtem?

To patologiczna sytuacja, do której powstania dopuścił ustawodawca. Co więcej, trwa ona już od kilku lat - problem ten był już sygnalizowany przy okazji wyborów samorządowych w 2014 r. - a mimo to nie powstał żaden projekt, który konflikt przepisów pomiędzy Kodeksem wyborczym a ustawą o pracownikach samorządowych próbowałby usunąć.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego czego bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Z przepisu tego wynika zatem, że kandydować w wyborach (w tym samorządowych na stanowisko wójta burmistrza, prezydenta miasta) może skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego, na inną karę niż pozbawienie wolności, czyli np. grzywnę. Co więcej, z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że osoba taka może zostać skutecznie wybrana na stanowisko wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Z innego przepisu Kodeksu wyborczego wynika, że wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) następuje z powodu "utraty prawa wybieralności", czyli wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego (patrz art. 492 § 1 pkt 4). Tymczasem w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych zawarty został wymóg tzw. niekaralności. Co więcej, dotyczy on nie wszystkich pracowników, lecz w szczególności tych, których stosunek pracy nawiązuje się na podstawie wyboru. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych "Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru może być osoba, która (…) nie była skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe".

W artykule wyjaśniono co się stanie w sytuacji, gdy kandydat na wójta, skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego na inną karę niż kara pozbawienia wolności, zostanie wybrany. Czy wówczas taka osoba będzie mogła wykonywać obowiązki wójta czy też - z uwagi na treść przepisów ustawy o pracownikach samorządowych - nie?