REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Zdrowie » Leczenie gruźlicy wielolekoopornej – projekt nowelizacji przedłuża pilotaż do połowy 2026 roku [Projekt rozporządzenia MZ]

Leczenie gruźlicy wielolekoopornej – projekt nowelizacji przedłuża pilotaż do połowy 2026 roku [Projekt rozporządzenia MZ]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 sierpnia 2025, 12:34
[Data aktualizacji 06 sierpnia 2025, 14:01]
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska
lekarz, płuca, gruźlica
Leczenie gruźlicy wielolekoopornej – projekt nowelizacji przedłuża pilotaż do połowy 2026 roku [Projekt rozporządzenia MZ]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Resort zdrowia przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczący programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych. Projekt trafił do uzgodnień i konsultacji.

We wtorek, 5 sierpnia 2025 r. do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych (numer z wykazu: MZ 1813). Projekt zakłada wydłużenie programu do końca czerwca 2026 roku oraz zmianę harmonogramu ewaluacji – ma ona być prowadzona równolegle z realizacją pilotażu.

REKLAMA

Leczenie gruźlicy wielolekoopornej – projekt nowelizacji przedłuża pilotaż do połowy 2026 roku [Projekt rozporządzenia MZ]

Projekt z 1 sierpnia 2025 r. zakłada wydłużenie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych z 30 września 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. Oznacza to wydłużenie pilotażu z 36 miesięcy do 45 miesięcy.

Projektowane rozporządzeni zmienia także okres etapu ewaluacji programu pilotażowego, który zostaje przesunięty z czasu po zakończeniu programu pilotażowego na okres trwania programu pilotażowego. Ewaluacja programu pilotażowego rozpocznie się 1 września 2025 r. Jak wskazano w uzasadnieniu – związane jest to m.in. z sytuacją epidemiologiczną obserwowaną przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, która jest dokumentowana w ogólnopolskim rejestrze zachorowań na gruźlicę. Chodzi także o zebranie danych niezbędnych do stworzenia docelowego modelu leczenia tej wymagającej postaci gruźlicy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt zakłada wejście w życie projektowanych rozwiązań z dniem następującym po jego ogłoszeniu. Za projekt odpowiedzialny jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Wojciech Konieczny.

Program pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Program ten został wprowadzony na podstawie rozporządzenia z 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych. Chodzi o poprawę leczenia gruźlicy wielolekoopornej w kraju. Celem tego programu jest sprawdzenie modelu leczenia MDR-TB w warunkach ambulatoryjnych oraz ponadnarodowa harmonizacja leczenia MDR-TB i wdrożenie standardów Światowej Organizacji Zdrowia w okresie wyzwań epidemiologicznych. Pilotaż rozpoczął się 1 października 2022 r. Realizatorami programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej są: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, jako centralny ośrodek koordynujący, a także regionalne ośrodki koordynujące wskazane w załączniku do rozporządzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych (numer z wykazu: MZ 1813)

Powiązane
"Nie wrzucaj banana do czarnego worka" - o bioodpadach, które mogą zasilać Twoją żarówkę
Zaprzysiężenie prezydenta RP Karola Nawrockiego [Relacja na żywo]
Zaprzysiężenie prezydenta RP Karola Nawrockiego [Relacja na żywo]
Superwizja dla nauczycieli trafi do Prawa oświatowego? MEN odpowiada
Superwizja dla nauczycieli trafi do Prawa oświatowego? MEN odpowiada
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości 2026 – znamy nowe maksymalne stawki. Sprawdź, ile możesz zapłacić!
07 sie 2025

Znamy już maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok. Wyższe limity dotyczą gruntów, budynków oraz budowli. To ważna informacja dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, którzy powinni przygotować się na możliwe podwyżki. Sprawdź szczegóły i zaplanuj swoje wydatki!
MEN odpowiada na zapowiedź protestu ZNP: podwyżki z 2024 r. przywróciły adekwatny poziom płac
06 sie 2025

Wiceminister edukacji uważa, że protesty ZNP są nieuzasadnione, bo skala podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku była rekordowa i przywróciła satysfakcjonującą relację płac do warunków rynkowych. W 2024 roku nauczyciele początkujący otrzymali podwyżkę nominalną o ok. 40 proc., mianowani i dyplomowani – ok. 37 proc., co przekłada się na wzrost o tysiące złotych (od 1 894 do 2 674 zł) względem 2023 roku.
Leczenie gruźlicy wielolekoopornej – projekt nowelizacji przedłuża pilotaż do połowy 2026 roku [Projekt rozporządzenia MZ]
06 sie 2025

Resort zdrowia przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczący programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych. Projekt trafił do uzgodnień i konsultacji.
"Nie wrzucaj banana do czarnego worka" - o bioodpadach, które mogą zasilać Twoją żarówkę
05 sie 2025

Dlaczego wciąż tak wielu z nas ignoruje brązowy pojemnik? Co dzieje się z obierkami po ziemniakach i jak jedna skórka z banana może oświetlić pokój przez sześć godzin? O mitach, błędach i przyszłości bioodpadów rozmawiamy z Katarzyną Gromadzką, ekspertką z firmy Bioodpady.pl.

REKLAMA

Zebranie wiejskie - ilu mieszkańców?
01 sie 2025

Zgodne z prawem są nawet konsultacje, w których wzięło udział tylko kilku mieszkańców sołectwa – o ile uchwała o konsultacjach obowiązująca na terenie gminy stanowi, że konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących osób uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
Nierzetelność pracownika gminy a bezczynność w załatwieniu sprawy
01 sie 2025

Zwolniony przez gminę pracownik złośliwie doprowadza do bezczynności w załatwieniu sprawy? Fakt ten nie zwalnia gminy od odpowiedzialności za naruszenie terminów ustawowych, ale – po naprawieniu szkód spowodowanych przez pracownika – daje szansę na łagodniejszy wyrok sądu.

Społeczni opiekunowie zabytków – cisi partnerzy systemu ochrony dziedzictwa
01 sie 2025

W ustawie istnieją od lat, ale często traktowani są jako margines. Tymczasem dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy ich obecności. Społeczni opiekunowie zabytków mogą być realnym wsparciem państwowego systemu ochrony dziedzictwa – jeśli tylko będą traktowani na poważnie.
Naklejka o wadliwej segregacji - orzeczenia sądów
31 lip 2025

Naklejka informacyjna na pojemnikach na śmieci o wadliwej segregacji nie spełnia wymogów prawnych powiadomienia właściciela nieruchomości o naruszeniu zasad segregacji odpadów komunalnych. W najnowszych wyrokach sądy administracyjne jasno wskazują, że jest to tylko sygnał o stwierdzonych nieprawidłowościach.

REKLAMA

Nowy minister rolnictwa zapowiada reformy: wsparcie dla aktywnych rolników, mniej biurokracji, silna pozycja Polski w UE
31 lip 2025

Minister Stefan Krajewski w pierwszym tygodniu urzędowania zapowiedział konkretne działania na rzecz polskiego rolnictwa. Stawia na wsparcie dla aktywnych rolników, deregulację przepisów, ochronę produkcyjnej funkcji wsi i silny głos Polski w unijnych negocjacjach handlowych. „Nowa siła rolnictwa” ma opierać się na współpracy resortu z instytucjami i rolnikami.
Postanowienia w postępowaniu administracyjnym. Co się zmieniło od 13 lipca 2025 r.?
31 lip 2025

13 lipca 2025 r. weszły w życie ważne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Kiedy mają zastosowanie? Czy dotyczą również postępowań podatkowych? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

REKLAMA