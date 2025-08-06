We wtorek, 5 sierpnia 2025 r. do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych (numer z wykazu: MZ 1813). Projekt zakłada wydłużenie programu do końca czerwca 2026 roku oraz zmianę harmonogramu ewaluacji – ma ona być prowadzona równolegle z realizacją pilotażu.

Leczenie gruźlicy wielolekoopornej – projekt nowelizacji przedłuża pilotaż do połowy 2026 roku [Projekt rozporządzenia MZ]

Projekt z 1 sierpnia 2025 r. zakłada wydłużenie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych z 30 września 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. Oznacza to wydłużenie pilotażu z 36 miesięcy do 45 miesięcy.

Projektowane rozporządzeni zmienia także okres etapu ewaluacji programu pilotażowego, który zostaje przesunięty z czasu po zakończeniu programu pilotażowego na okres trwania programu pilotażowego. Ewaluacja programu pilotażowego rozpocznie się 1 września 2025 r. Jak wskazano w uzasadnieniu – związane jest to m.in. z sytuacją epidemiologiczną obserwowaną przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, która jest dokumentowana w ogólnopolskim rejestrze zachorowań na gruźlicę. Chodzi także o zebranie danych niezbędnych do stworzenia docelowego modelu leczenia tej wymagającej postaci gruźlicy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt zakłada wejście w życie projektowanych rozwiązań z dniem następującym po jego ogłoszeniu. Za projekt odpowiedzialny jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Wojciech Konieczny.

Program pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Program ten został wprowadzony na podstawie rozporządzenia z 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych. Chodzi o poprawę leczenia gruźlicy wielolekoopornej w kraju. Celem tego programu jest sprawdzenie modelu leczenia MDR-TB w warunkach ambulatoryjnych oraz ponadnarodowa harmonizacja leczenia MDR-TB i wdrożenie standardów Światowej Organizacji Zdrowia w okresie wyzwań epidemiologicznych. Pilotaż rozpoczął się 1 października 2022 r. Realizatorami programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej są: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, jako centralny ośrodek koordynujący, a także regionalne ośrodki koordynujące wskazane w załączniku do rozporządzenia.

