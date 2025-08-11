Aktywny Maluch: Trwa nabór uzupełniający. Wnioski do 5 września 2025 r.

Do 5 września 2025 r. można składać wnioski w naborze uzupełniającym w programie Aktywny Maluch. Chodzi o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.

4 sierpnia 2025 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło rozpoczęcie naboru uzupełniającego w programie Aktywny Maluch. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. W programie wprowadzono zmiany zarówno dla podmiotów, które już realizują inwestycje, jak i dla tych, które dopiero planują w nim uczestniczyć. Celem programu wsparcie w tworzeniu nowych miejsc opieki i ich funkcjonowaniu w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. To zaś przekłada się na zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Aktywny Maluch: na co dofinansowanie?

Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Odporności (KPO) można przeznaczyć wyłącznie na tworzenie miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, także dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki.

Gminy mogą finansować budowę, modernizację lub zakup nieruchomości i infrastruktury (zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego).

mogą finansować budowę, modernizację lub zakup nieruchomości i infrastruktury (zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego). Podmioty inne niż gminy mogą wykorzystać środki wyłącznie na adaptację budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci i wymogów formalnych (m.in. sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych), w tym na organizację kuchni, stołówek czy szatni.

Środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) można przeznaczyć na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów – zarówno dla gmin, jak i innych podmiotów – w ramach istniejących lub nowo powstałych instytucji, które nie otrzymały wsparcia z KPO.

Zarówno z KPO, jak i z FERS możliwe jest dofinansowanie kosztów funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przez 36 miesięcy (12 miesięcy + kolejne 24 miesiące).

Aktywny Maluch: limity

Dofinansowanie może pokryć do 100 proc. kosztów inwestycji, jednak obowiązują limity kwot:

z KPO dla gmin - maksymalnie 57 528 zł (bez VAT) na jedno nowo utworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Kwota może być powiększona o VAT, o ile podmiot nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.

- maksymalnie 57 528 zł (bez VAT) na jedno nowo utworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. Kwota może być powiększona o VAT, o ile podmiot nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. z KPO dla podmiotów innych niż gminy - maksymalnie 12 410 zł (z VAT) na jedno nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. VAT nie jest uwzględniany, jeśli podmiot może go odzyskać.

- maksymalnie 12 410 zł (z VAT) na jedno nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. VAT nie jest uwzględniany, jeśli podmiot może go odzyskać. z FERS - maksymalnie 12 410 zł (z VAT) na jedno nowe miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – zarówno dla gmin, jak i innych podmiotów.

Ponadto na funkcjonowanie nowo utworzonego miejsca opieki (w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna) przysługuje miesięczne dofinansowanie do ok. 837 zł.

Co się zmieniło?

W programie Aktywny Maluch wprowadzono zmiany zarówno dla podmiotów, które już realizują inwestycje, jak i dla tych, które dopiero planują w nim uczestniczyć. Oto niektóre z nich:

obniżono minimalny wymagany poziom obsadzenia miejsc opieki z 80 proc. do 75 proc.;

w przypadku tzw. „białych plam” – gmin, na terenie których powstały nowe miejsca opieki – zniesiono obowiązek osiągania minimalnego poziomu obsadzenia (75 proc.), niezależnie od tego, kto i kiedy utworzył te miejsca w trakcie trwania programu;

w związku z tym, że w niektórych przypadkach 12-miesięczny okres funkcjonowania miejsc już się zakończył, wojewodowie będą musieli ponownie rozliczyć ten czas zgodnie z nowymi zasadami. Może to skutkować wypłatą kwot wcześniej uznanych za nienależne do zwrotu;

wskaźniki rezultatu zostały rozdzielone, co oznacza, że:

jeśli w ciągu 12 miesięcy nie zostanie osiągnięty wymagany poziom obsadzenia miejsc opieki, nie będzie to skutkowało korektą liczby miejsc utworzonych w ramach wskaźników dotyczących tworzenia. brak osiągnięcia tego wskaźnika nie wpłynie też na zmniejszenie liczby miejsc, które mogą otrzymać dofinansowanie w kolejnych 24 miesiącach. w ciągu 24 miesięcy funkcjonowania brak osiągnięcia wymaganego poziomu obsadzenia miejsc nie spowoduje zmiany liczby miejsc utworzonych ani tych, które działały przez 12 miesięcy.



Wszystkie zmiany można znaleźć "Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 - po zmianach z dnia 04.08.2025 r.

Kiedy wyniki?

Wyniki naboru uzupełniającego zostaną ogłoszone do 3 października 2025 r. Będą one dostępne w zakładce Aktywny Maluch 2022-2029 na stronie MRPiPS.