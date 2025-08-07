Podatek od nieruchomości 2026 – znamy nowe maksymalne stawki. Sprawdź, ile możesz zapłacić!
Znamy już maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok. Wyższe limity dotyczą gruntów, budynków oraz budowli. To ważna informacja dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, którzy powinni przygotować się na możliwe podwyżki. Sprawdź szczegóły i zaplanuj swoje wydatki!
- Górne granice stawek od gruntów w 2026 roku
- Górne granice stawek od budynków lub ich części
- Możliwość różnicowania stawek przez rady gmin
- Obowiązujące ramy prawne i finansowe na 2026 rok
Minister Finansów i Gospodarki ogłosił, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2026 roku. Obwieszczenie określa maksymalne roczne stawki podatku od nieruchomości przewidziane w art. 5 ust. 1 wspomnianej ustawy.
Górne granice stawek od gruntów w 2026 roku
Zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki, górne granice rocznych stawek podatku od gruntów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynoszą:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,45 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 7,15 zł od 1 hektara powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,72 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.
Górne granice stawek od budynków lub ich części
W odniesieniu do budynków lub ich części, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz nowym obwieszczeniem, górne granice stawek podatku od nieruchomości na rok 2026 wynoszą:
- od budynków mieszkalnych – 1,25 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 35,53 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 16,64 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 7,27 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 12,00 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej.
Podatek od budowli nie zmienił się i nadal wynosi 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że podatek naliczany będzie od wartości budowli zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, bez względu na ich powierzchnię czy funkcję.
Możliwość różnicowania stawek przez rady gmin
Ustawa przewiduje, że wysokość stawek podatku od nieruchomości, w ramach ustalonych limitów, określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekroczyć wartości ogłoszonych przez ministra, jednak samorządy mogą różnicować je w zależności od określonych kryteriów.
W szczególności, przy ustalaniu stawek od gruntów (art. 5 ust. 2), rada gminy może brać pod uwagę: lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu. W odniesieniu do budynków lub ich części (art. 5 ust. 3), możliwe jest różnicowanie ze względu na: lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków. Dodatkowo, zgodnie z art. 5 ust. 4, rada gminy może różnicować wysokość stawek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b–e oraz pkt 3, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.
Obowiązujące ramy prawne i finansowe na 2026 rok
Ogłoszone przez Ministra Finansów i Gospodarki górne granice stawek podatku od nieruchomości na rok 2026 stanowią ustawowe maksimum, którego nie mogą przekroczyć jednostki samorządu terytorialnego. Ostateczna wysokość podatku zostanie jednak ustalona przez rady gmin w drodze uchwał podejmowanych jeszcze przed końcem 2025 roku.
Dla właścicieli nieruchomości, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, istotne będzie śledzenie uchwał swoich lokalnych władz, gdyż to one zdecydują o faktycznych stawkach obowiązujących w ich miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności.
Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 - (Monitor Polski - rok 2025 poz. 726).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 707).
