REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Finanse » Podatki i opłaty » Podatek od nieruchomości 2026 – znamy nowe maksymalne stawki. Sprawdź, ile możesz zapłacić!

Podatek od nieruchomości 2026 – znamy nowe maksymalne stawki. Sprawdź, ile możesz zapłacić!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 sierpnia 2025, 11:22
Adam Kuchta
Podatek od nieruchomości 2026 – znamy nowe maksymalne stawki. Sprawdź, ile możesz zapłacić!
Podatek od nieruchomości 2026 – znamy nowe maksymalne stawki. Sprawdź, ile możesz zapłacić!
Emilia Panufnik
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Znamy już maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok. Wyższe limity dotyczą gruntów, budynków oraz budowli. To ważna informacja dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, którzy powinni przygotować się na możliwe podwyżki. Sprawdź szczegóły i zaplanuj swoje wydatki!

Minister Finansów i Gospodarki ogłosił, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2026 roku. Obwieszczenie określa maksymalne roczne stawki podatku od nieruchomości przewidziane w art. 5 ust. 1 wspomnianej ustawy.

REKLAMA

Górne granice stawek od gruntów w 2026 roku

Zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki, górne granice rocznych stawek podatku od gruntów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynoszą:

  1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,45 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
  2. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych7,15 zł od 1 hektara powierzchni,
  3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
  4. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,72 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.

Górne granice stawek od budynków lub ich części

W odniesieniu do budynków lub ich części, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz nowym obwieszczeniem, górne granice stawek podatku od nieruchomości na rok 2026 wynoszą:

  1. od budynków mieszkalnych1,25 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
  2. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 35,53 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
  3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym16,64 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
  4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 7,27 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
  5. od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 12,00 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli nie zmienił się i nadal wynosi 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że podatek naliczany będzie od wartości budowli zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, bez względu na ich powierzchnię czy funkcję.

Możliwość różnicowania stawek przez rady gmin

REKLAMA

Ustawa przewiduje, że wysokość stawek podatku od nieruchomości, w ramach ustalonych limitów, określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekroczyć wartości ogłoszonych przez ministra, jednak samorządy mogą różnicować je w zależności od określonych kryteriów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W szczególności, przy ustalaniu stawek od gruntów (art. 5 ust. 2), rada gminy może brać pod uwagę: lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu. W odniesieniu do budynków lub ich części (art. 5 ust. 3), możliwe jest różnicowanie ze względu na: lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków. Dodatkowo, zgodnie z art. 5 ust. 4, rada gminy może różnicować wysokość stawek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b–e oraz pkt 3, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

Polecamy: Komplet podatki 2025

Obowiązujące ramy prawne i finansowe na 2026 rok

Ogłoszone przez Ministra Finansów i Gospodarki górne granice stawek podatku od nieruchomości na rok 2026 stanowią ustawowe maksimum, którego nie mogą przekroczyć jednostki samorządu terytorialnego. Ostateczna wysokość podatku zostanie jednak ustalona przez rady gmin w drodze uchwał podejmowanych jeszcze przed końcem 2025 roku.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Dla właścicieli nieruchomości, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, istotne będzie śledzenie uchwał swoich lokalnych władz, gdyż to one zdecydują o faktycznych stawkach obowiązujących w ich miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 - (Monitor Polski - rok 2025 poz. 726).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 707).

Zobacz również:
Powiązane
Renta wdowia miała pomóc, a wywołała gniew. Seniorzy mówią o niesprawiedliwości
Renta wdowia miała pomóc, a wywołała gniew. Seniorzy mówią o niesprawiedliwości
Waloryzacja emerytur 2026 zaskakuje seniorów. Rząd ustalił tylko absolutne minimum
Waloryzacja emerytur 2026 zaskakuje seniorów. Rząd ustalił tylko absolutne minimum
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości 2026 – znamy nowe maksymalne stawki. Sprawdź, ile możesz zapłacić!
07 sie 2025

Znamy już maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok. Wyższe limity dotyczą gruntów, budynków oraz budowli. To ważna informacja dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, którzy powinni przygotować się na możliwe podwyżki. Sprawdź szczegóły i zaplanuj swoje wydatki!
MEN odpowiada na zapowiedź protestu ZNP: podwyżki z 2024 r. przywróciły adekwatny poziom płac
06 sie 2025

Wiceminister edukacji uważa, że protesty ZNP są nieuzasadnione, bo skala podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku była rekordowa i przywróciła satysfakcjonującą relację płac do warunków rynkowych. W 2024 roku nauczyciele początkujący otrzymali podwyżkę nominalną o ok. 40 proc., mianowani i dyplomowani – ok. 37 proc., co przekłada się na wzrost o tysiące złotych (od 1 894 do 2 674 zł) względem 2023 roku.
Leczenie gruźlicy wielolekoopornej – projekt nowelizacji przedłuża pilotaż do połowy 2026 roku [Projekt rozporządzenia MZ]
06 sie 2025

Resort zdrowia przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczący programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych. Projekt trafił do uzgodnień i konsultacji.
"Nie wrzucaj banana do czarnego worka" - o bioodpadach, które mogą zasilać Twoją żarówkę
05 sie 2025

Dlaczego wciąż tak wielu z nas ignoruje brązowy pojemnik? Co dzieje się z obierkami po ziemniakach i jak jedna skórka z banana może oświetlić pokój przez sześć godzin? O mitach, błędach i przyszłości bioodpadów rozmawiamy z Katarzyną Gromadzką, ekspertką z firmy Bioodpady.pl.

REKLAMA

Zebranie wiejskie - ilu mieszkańców?
01 sie 2025

Zgodne z prawem są nawet konsultacje, w których wzięło udział tylko kilku mieszkańców sołectwa – o ile uchwała o konsultacjach obowiązująca na terenie gminy stanowi, że konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących osób uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
Nierzetelność pracownika gminy a bezczynność w załatwieniu sprawy
01 sie 2025

Zwolniony przez gminę pracownik złośliwie doprowadza do bezczynności w załatwieniu sprawy? Fakt ten nie zwalnia gminy od odpowiedzialności za naruszenie terminów ustawowych, ale – po naprawieniu szkód spowodowanych przez pracownika – daje szansę na łagodniejszy wyrok sądu.

Społeczni opiekunowie zabytków – cisi partnerzy systemu ochrony dziedzictwa
01 sie 2025

W ustawie istnieją od lat, ale często traktowani są jako margines. Tymczasem dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy ich obecności. Społeczni opiekunowie zabytków mogą być realnym wsparciem państwowego systemu ochrony dziedzictwa – jeśli tylko będą traktowani na poważnie.
Naklejka o wadliwej segregacji - orzeczenia sądów
31 lip 2025

Naklejka informacyjna na pojemnikach na śmieci o wadliwej segregacji nie spełnia wymogów prawnych powiadomienia właściciela nieruchomości o naruszeniu zasad segregacji odpadów komunalnych. W najnowszych wyrokach sądy administracyjne jasno wskazują, że jest to tylko sygnał o stwierdzonych nieprawidłowościach.

REKLAMA

Nowy minister rolnictwa zapowiada reformy: wsparcie dla aktywnych rolników, mniej biurokracji, silna pozycja Polski w UE
31 lip 2025

Minister Stefan Krajewski w pierwszym tygodniu urzędowania zapowiedział konkretne działania na rzecz polskiego rolnictwa. Stawia na wsparcie dla aktywnych rolników, deregulację przepisów, ochronę produkcyjnej funkcji wsi i silny głos Polski w unijnych negocjacjach handlowych. „Nowa siła rolnictwa” ma opierać się na współpracy resortu z instytucjami i rolnikami.
Postanowienia w postępowaniu administracyjnym. Co się zmieniło od 13 lipca 2025 r.?
31 lip 2025

13 lipca 2025 r. weszły w życie ważne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Kiedy mają zastosowanie? Czy dotyczą również postępowań podatkowych? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

REKLAMA