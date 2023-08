Dofinansowanie od 225 zł do 445 zł do zakupu podręczników. Do kiedy wniosek? Gdzie? [Nowa odsłona programu "Wyprawka szkolna" na 2023/2024]

Dofinansowanie od 225 zł do 445 zł do zakupu podręczników. Sprawdź w swojej gminie do kiedy składasz wniosek [Wyprawka szkolnej 2023/2024]

Jest to dofinansowanie od 225 zł do 445 zł do zakupu podręczników używanych przez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do 2022 r. ten program rządowy funkcjonował pod nazwą "Wyprawka szkolna". Korzystało z niego około 45 000 uczniów rocznie.

Np. w 2022 r. w Krakowie 250 000 zł otrzymało przeszło 800 uczniów. REKLAMA W 2023 r. rząd wydał nowe rozporządzenie dla tego programu obowiązujące do 2026 r.: Podstawa prawna dofinansowania: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 Nie tylko podręczniki Dofinansowanie dotyczy głównie zakupu podręczników. Ale obejmuje także: 1) materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego, Dalszy ciąg materiału pod wideo 2) materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego oraz 3) materiały ćwiczeniowe. Dla kogo pomoc od 225 zł do 445 zł do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych? W latach szkolnych 2023/2024-2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom: 1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabosłyszącym, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6, 8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116). Ile wynosi dofinansowanie dla uczniów? Poziom dofinansowania jest uzależniony od typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności oraz poniesionych wydatków. I wynosi w przedziale od 225 zł do 445 zł na ucznia. W podziale na typy/rodzaj szkół wysokość pomocy wynosi nie więcej niż: 1) 445 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego w roku szkolnym: a) 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, REKLAMA b) 2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, c) 2024/2025 do klas I-III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas IV-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, d) 2025/2026 do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas V i VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia; 2) 390 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia; 3) 225 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Termin składania wniosków Wniosek o udzielenie pomocy uczniowi szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Np. w Krakowie termin to 7 września 2023 r. Wniosek o udzielenie pomocy uczniom szkoły prowadzonej przez ministra ustala odpowiedni minister.