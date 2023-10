Kiedy szkoła może zaprzestać płacenia abonamentu za telewizor? [Rachunkowość Budżetowa]

W 2024 r. ten zasiłek wzrośnie o 61,25% [na 99,99%]. Ale kiedyś obniżono go o 37,5%

W 2024 r. zasiłek pogrzebowy czeka podwyżka do 6450 zł. Obecnie wynosi 4000 zł i ta kwota nie była zmieniana od 2011 r. Podwyżka do 6450 zł, to nie koniec zmian w najbliższych latach.