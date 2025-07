rozwiń >

Pomoc dla rolników w trudnych sytuacjach prawnych

Poseł PSL i wnioskodawca projektu Mirosław Maliszewski zaznaczył, że Rzecznik Praw Rolników będzie osobą, do której każdy rolnik będzie mógł się zwrócić i poprosić o pomoc. Jak podkreślił w rozmowie z PAP, nowa funkcja ma ułatwić dostęp do wsparcia prawnego, szczególnie wtedy, gdy rolnik „nie będzie w stanie zasięgnąć porady prawnej lub sformułować odwołania od jakiejś decyzji”.

REKLAMA

„Rzecznik Praw Rolnika będzie też wypowiadał się w sprawach ważnych dla rolnictwa” – dodał poseł Maliszewski.

Funkcja oparta o strukturę izb rolniczych

REKLAMA

W przeciwieństwie do wielu innych instytucji rzeczniczych, Rzecznik Praw Rolników nie byłby osobą wybieraną w konkursie, ani powoływaną przez premiera czy ministra. Jak zaznaczył Maliszewski, „w naszym projekcie funkcję Rzecznika Praw Rolników pełni prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i nie zależy to od nazwiska tylko od funkcji”.

Ponadto, projekt przewiduje obecność rzecznika również na szczeblu wojewódzkim. W regionach funkcję tę pełniliby prezesi wojewódzkich izb rolniczych, co ma ułatwić kontakt rolników z rzecznikiem i umożliwić sprawne działanie w terenie.

Wzmocnienie izb rolniczych i ich kompetencji

Projekt ustawy to nie tylko nowe funkcje, ale też wzmocnienie pozycji izb rolniczych w Polsce. „Izby rolnicze często narzekają, że mają za mało kompetencji danych przez ustawodawcę. Więc tym projektem też chcielibyśmy wzmocnić ich kompetencje” – wyjaśnił poseł Maliszewski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PSL chce, by instytucja Rzecznika była odpowiedzią na realne potrzeby rolników i ich problemy prawne w relacjach z administracją, firmami czy innymi podmiotami. W uzasadnieniu projektu wskazano, że „instytucja ta jest bardzo potrzebna polskim rolnikom, których interesy są narażone na szwank w wielu relacjach prawnych z władzami publicznymi, z podmiotami gospodarczymi i partnerami handlowymi, w sporach cywilnoprawnych i innych podobnych sytuacjach”.

Rolnicy stroną słabszą w sporach – potrzeba wsparcia

REKLAMA

W dokumencie zaznaczono, że „rolnicy z reguły są w tych konfliktowych sytuacjach stroną słabszą, a ich sytuacja materialna nie zawsze pozwala na komercyjną pomoc prawną”. Właśnie dlatego PSL proponuje stworzenie rozwiązania systemowego.

„Celem wprowadzanej regulacji prawnej jest zapewnienie rolnikom bezpieczeństwa ekonomicznego i prawnego, aby mogli oni z kolei zapewnić Polakom bezpieczeństwo żywnościowe” – podkreślają wnioskodawcy projektu.

Konsultacje z rolnikami i oczekiwanie na poparcie Sejmu

Na pytanie, czy projekt był konsultowany z koalicjantami, poseł Maliszewski odpowiedział, że przeszedł on konsultacje z rolnikami. Jednocześnie zapowiedział rozmowy z pozostałymi klubami parlamentarnymi, które mają się odbyć „wtedy, kiedy się odbędzie pierwsze czytanie projektu, albo przed tym pierwszym czytaniem po to, aby poznać ich opinię”.

PSL wierzy, że propozycja spotka się z pozytywnym odbiorem w Sejmie. „Patrząc na zachowania, oczekiwania i głosy, jakie się pojawiają wśród posłów komisji rolnictwa i w Sejmie, to naszym zdaniem powinien on uzyskać akceptację” – stwierdził poseł.

Czy prezydent Nawrocki podpisze ustawę?

Na pytanie o to, czy projekt ustawy uzyska podpis nowego prezydenta Karola Nawrockiego, poseł Maliszewski wyraził przekonanie, że tak. Jego zdaniem, „nie wierzy w to, że Nawrocki, który wielokrotnie odwoływał się do głosów rolników i do ich sytuacji, został też zresztą w dużej części wybrany ich głosami, zawetuje taką ustawę”.

„Nie widzę racjonalnego uzasadnienia, żeby ten projekt nie został przez niego poparty” – podsumował parlamentarzysta PSL.

Źródło: Polska Agencja Prasowa (PAP), Klub Parlamentarny PSL