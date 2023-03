Czarnek: podwyżki dla młodych nauczycieli za czasów PO +540 zł, za rządów PiS +2060 zł

Czarnek Przemysław, minister edukacji i nauki, wskazał we wtorek na Twitterze m.in., że za czasów PO podwyżki dla młodych nauczycieli wynosiły 540 zł, przy 2060 zł za rządów PiS. "Myśli Pan, że nikt nie pamięta? Wstydu Pan nie ma!" – napisał zwracając się do szefa PO Donalda Tuska.

Czarnek kontra Tusk. Podwyżki dla młodych nauczycieli

We wtorek, podczas spotkania z młodzieżą w Łodzi, przewodniczący PO mówiąc o obecnym szkolnictwie ocenił, że edukacja pod rządami ministra Czarnka to "czarna rozpacz".

"Czarna rozpacz może człowieka ogarnąć, ile rzeczy zmarnowano przez tych siedem lat. Od pierwszej klasy podstawowej do końca studiów widzimy ten szlak bojowy ministra Czarnka i dewastowanie edukacji" – mówił Tusk.

Zaznaczył, że szkoła nie może być silna, jeśli nauczyciel jest obecnie najbardziej upokarzanym zawodem w Polsce. "Nauczyciel powinien być autorytetem. (…) To powinien być zawód szczególnej troski państwa. Jak nauczyciel może naprawdę przyłożyć się do swojej pracy, jeśli przeciętnie ma 1/5 wynagrodzenia tego, co ma przeciętnie informatyk w Polsce" - zaznaczył.

"Jak szkoła ma normalnie funkcjonować, jeśli nauczyciele myślą, jak przetrwać od pierwszego do pierwszego, a uczennice i uczniowie, według badań, dyskutują o tym, czy życie ma sens?" – dodał.

Tusk podkreślił, że szkoła musi być wolna od ideologii. "Nie jestem sobie w stanie wyobrazić w jaki sposób PiS i pan Czarnek mieliby odbudować nadzieję młodego pokolenia, że szkoła może przygotować do wolności i dać szansę na rozwiązywanie problemów" – powiedział.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minister Czarnek, zwracając się we wtorek do szefa PO, w swoim wpisie na Twitterze wskazał w punktach m.in., że podwyżki dla młodych nauczycieli za czasów PO wynosiły 540 zł, a za rządów PiS to 2060 zł, czyli 76 proc. więcej.

"2. Subwencja oświatowa za rządów PiS +24,1 mld zł (+59,6%)! Wzrost subwencji oświat. rok do roku z 2022 na 2023 o 11,1 mld zł. To tyle co łącznie w 2 kadencje PO-PSL! 3. Inwestycje rządowe w infrastrukturę oświatową 2016-2023 to 12 mld zł 4. 100% szkół podłączonych do szybkiego internetu, a w 2015 r. 10%! 5. Inwestycje w nowoczesny sprzęt informatyczny 2 mld zł. Do porównania Wasze 0 laptopów" – napisał załączając do tweetów tabele prezentujące m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli i subwencji oświatowej w latach 2012-2023 oraz na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

"Myśli Pan, że nikt nie pamięta? Wstydu Pan nie ma!" – dodał szef resortu edukacji i nauki.

Szanowny Panie @donaldtusk:

1.Podwyżki dla młodych nauczycieli za czasów PO +540 zł. Za rządów PiS +2060 zł(+76%)!

2.Subwencja oświatowa za rządów PiS +24,1 mld zł (+59,6%)! Wzrost subwencji oświat. rok do roku z 2022 na 2023 o 11,1 mld zł. To tyle co łącznie w 2 kadencje PO-PSL! pic.twitter.com/OSfusE2aF0 February 28, 2023

Autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ mir/