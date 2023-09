Czy za gotowość do pracy są nadgodziny? Przesłanki

Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się do RIO w Gdańsku gmina Potęgowo.

Jak rozliczyć nadgodziny nauczyciela?

Chciała wiedzieć, czy samorząd ma obowiązek wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które faktycznie nie zostały przepracowane, z uwagi na to, że wypadały w dni ustalone jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, m. in. przy długich weekendach. Jeżeli zachodzi podczas tych dni potrzeba zapewnienia opieki świetlicowej dla dzieci, wówczas dyrektorzy wyznaczają dyżurujących nauczycieli, natomiast pozostała część kadry ma dzień wolny od pracy.



„Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe we wskazanym powyżej przypadku będzie przysługiwało, o ile pracownik w tym czasie będzie pozostawał w gotowości do świadczenia pracy” – wskazała RIO.



Jak wyjaśniła, powyższy kierunek interpretacyjny jest zgodny z uchwałą Sądu Najwyższego (OSNCP 1987, z. 11, poz. 165), gdzie wyjaśniono, że podstawowym warunkiem uznania za usprawiedliwione nieodbycie przez nauczyciela zajęć w godzinach ponadwymiarowych jest jego gotowość do odbycia tych zajęć.

Nadgodziny a prowadzenie działalności dydaktycznej i oświatowej przez placówkę

„Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie będzie przysługiwało wtedy, gdy dana placówka nie prowadzi w danym dniu jakiejkolwiek działalności dydaktyczno-wychowawczej” – wskazuje RIO, powołując się na uchwałę. „Nie można nałożyć na nauczyciela obowiązku pozostawania w gotowości do wykonania zajęć w godzinach ponadwymiarowych w takich dniach, w których zgodnie z prawem nie odbywają się w szkole żadne zajęcia” - dodaje.



Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której szkoła prowadzi w tym czasie działalność dydaktyczną lub wychowawczą, a nauczyciel został zobowiązany do świadczenia w tych dniach pracy w godzinach ponadwymiarowych na podstawie polecenia pracodawcy.