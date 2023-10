P. Czarnek: 50 mln zł dla nauczycieli. Dla których? Na co?

Od grudnia 80 tys. urzędów przejdzie na e-Doręczenia. Obowiązek korzystania z doręczeń elektronicznych będą miały wszystkie organy administracji publicznej i jednostki samorządu terytorialnego. Do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych będą zobligowane także osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, czyli m.in. notariusz czy adwokat, a także nowi przedsiębiorcy wpisani do KRS.