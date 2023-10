RIO: Kiedy nie wypłaca się dodatku wiejskiego dla nauczyciela?

Do wypłaty dodatku niezbędny jest też, określony w Karcie Nauczyciela, wymiar zatrudnienia.

RIO w Kielcach, w odpowiedzi na wniosek Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie wyjaśniła, że nie każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole znajdującej się na terenie wsi przysługuje dodatek wiejski. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz określony w Karcie Nauczyciela wymiar zatrudnienia.

„Jeżeli nauczyciel zatrudniony został przy zastosowaniu trybu z art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela oznacza to, że nie posiada kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć, a zatem zajmowania stanowiska nauczyciela zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, więc dodatek wiejski mu nie przysługuje” – wyjaśnił zastępca prezesa RIO w Kielcach Zbigniew Rękas.

Jak wskazano w wyjaśnieniach, o nabyciu uprawnień do dodatku wiejskiego decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy etatu. Zasady te regulują przepisy wyrażone w art. 54 ust. 5 i 91b ust. 1 Karty Nauczyciela.

RIO wyjaśniła też, że od nauczycieli co do zasady wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnych z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, co oznacza kwalifikacje do nauczania konkretnego przedmiotu lub prowadzenia określonego rodzaju zajęć w danym typie szkoły. Natomiast w szczególnych sytuacjach, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny można zatrudnić osobę, która nie posiada pełnych kwalifikacji do zajmowanego stanowiska.

Zgodnie z art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska.