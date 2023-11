„Twoje dane – Twoja sprawa”. Do końca listopada trwa nabór do tegorocznej edycji programu

Szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli mogą wziąć udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”. Do 30 listopada trwa nabór do tegorocznej edycji, której tematem przewodnim jest m.in. ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych.

Trwa nabór do XIV edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

„Twoje dane – Twoja sprawa” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli realizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka. Inicjatywa stanowi ważną część misji Urzędu jaką jest podnoszenie świadomości społecznej i edukowanie w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Jest to wyjątkowa okazja do zdobycia praktycznej wiedzy na temat ochrony danych osobowych w dobie intensywnego rozwoju technologii cyfrowych. Do programu mogą zgłaszać się nauczyciele i dyrektorzy szkół w całej Polsce. Udział w inicjatywie jest bezpłatny, a zajęcia dla uczestników prowadzone są online.

W poprzedniej edycji programu wzięło udział 276 szkół, łącznie zrealizowano ponad 4 000 inicjatyw (lekcji oraz wydarzeń tematycznych). Od początku projektu przeszkolonych zostało 3200 nauczycieli, którzy następnie zaangażowali się w bieżącą edukację swoich uczniów na skutek czego ponad 47 000 uczniów w całej Polsce poszerzyło swoja wiedzę dotyczącą bezpiecznej obecności w Internecie i ochrony swoich danych osobowych.

Nasze dane są przetwarzane przez coraz więcej firm i organizacji, dlatego istotne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie posiadanych praw i metod ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Edukacja nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych to ważny krok, by wykształcić uczniów uważnych na swoje prawa obywatelskie oraz uzmysłowić im konieczność zadbania o swoje dane osobowe i prywatność. Dzięki tegorocznej edycji „Twoje dane – Twoja sprawa” słuchacze poznają praktyczne narzędzia, które pozwolą im skutecznie zadbać o bezpieczeństwo danych podczas korzystania z Internetu, a w szczególności z mediów społecznościowych.

Działania UODO w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Seria szkoleń dla uczestników Programu, Lekcje w szkołach prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli, Obchody Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, Ocena osiągnięć i korzyści płynących z uczestnictwa w Programie w tym rozstrzygnięcie konkursu „Złote Pióro”.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts. Aby zgłosić swój udział w programie, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie urzędu.