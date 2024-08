Sanatorium dla nauczycieli bez opłat. ZUS finansuje nawet koszt dojazdu. Jak dostać skierowanie?

ZUS informuje, że osoby, dla których głos jest głównym narzędziem pracy (np. nauczyciele) są narażone na zaburzenia funkcji narządu głosu i tym samym grozi im utrata zdolności do pracy. Jeżeli chcą temu zapobiec, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu głosu. Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój, Uniejów. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Rehabilitacja narządu głosu w sanatorium na koszt ZUS. Prewencja rentowa

Już od 1996 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Początkowo program obejmował schorzenia narządu ruchu i krążenia. Potem dochodziły kolejne schorzenia, a w 2013 roku objęto nim także schorzenia narządu głosu. Tylko w ubiegłym roku z rehabilitacji w schorzeniach narządu głosu skorzystało ponad 2,8 tys. osób z tego 2589 kobiet i 214 mężczyzn – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.



- Rehabilitacja w schorzeniach narządu głosu skierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień pracują głosem i narażone są przez to na zaburzenia głosu, w tym dysfonię i chrypkę, utratę głosu, wysoki i niski dźwięk mowy. Wskazaniem do takiej rehabilitacji jest także psychogenne zaburzenia głosu, guzki głosowe miękkie, czy przewlekłe zanikowe zapalenie krtani.

Dzięki rehabilitacji takie osoby będą rzadziej chorować na choroby zawodowe narządu głosu, unikną wtórnych zmian w obrębie narządu głosu wymagających leczenia operacyjnego, poprawi się ich kondycja głosowa, a także będą wiedzieć, jak zapobiegać chorobom narządu głosu – mówi Natalia Fons z Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji oddziału ZUS w Bydgoszczy

REKLAMA

Przeciwskazania do rehabilitacji leczniczej

Przeciwwskazania do rehabilitacji w schorzeniach narządu głosu to: porażenie nerwu krtaniowego wstecznego, brodawczaki krtani, poważne zmiany zapalne górnych dróg oddechowych, poważne schorzenia alergiczne, trwała niewydolność głośni, guzki głosowe twarde, polipy fałdów głosowych, niedosłuch, czy niewydolność podniebienno-gardłowa znacznego stopnia.

Rehabilitacja narządu głosu finansowana przez ZUS. Jak przebiega?

Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni. Prowadzona jest w systemie stacjonarnym, czyli całodobowy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak: Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów-Zdrój, Uniejów.



Program rehabilitacji obejmuje:

- szczegółową diagnostykę foniatryczną przed rozpoczęciem rehabilitacji,

- ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji,

- nadzór lekarzy nad przebiegiem rehabilitacji,

- całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską,

- edukację zdrowotną.



Podczas takiego turnusu codziennie odbywają się:

- ćwiczenia emisji głosu,

- zajęcia z logopedą – indywidualne i grupowe,

- zajęcia z psychologiem – indywidualne i grupowe,

- terapia manualna narządu głosu,

- fizykoterapia – inhalacje, elektryzacja krtani, jonoforeza,

- gimnastyka – korygowanie postawy, ćwiczenia mięśni szyi, kręgosłupa szyjnego, obręczy barkowej, naukę przeponowego toru oddychania.

Ważne ZUS podkreśla, że osoba skierowana w ramach omawianej rehabilitacji, do sanatorium finansowanego przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów związanych z rehabilitacją, wyżywieniem czy zakwaterowaniem. Leczenie jest finansowane w całości przez Zakład, który również pokrywa koszty dojazdu do sanatorium i z powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

O skierowaniu na rehabilitację leczniczą decyduje lekarz orzecznik ZUS-u. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji może wydać na wniosek (druk PR-4) lekarza prowadzącego leczenie, przy kontroli zwolnienia lekarskiego, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego albo przy orzekaniu o niezdolności do pracy do celów rentowych.



Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby ubezpieczone (podlegające ubezpieczeniom społecznym), jeżeli z powodu choroby czy urazu grozi im utrata zdolności do pracy, ale mają szansę odzyskać ją po rehabilitacji.



Prawo do rehabilitacji leczniczej mają także osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, a także osoby na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, jeśli jednocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym lub mają prawo do zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Dalszy ciąg materiału pod wideo