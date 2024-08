Cyfrowe usługi publiczne: Popularna aplikacja mObywatel zyskuje nowe funkcjonalności

Aplikację mObywatel łącznie pobrano 19 mln razy. Najczęściej wykorzystywanymi funkcjonalnościami w mObywatelu jest zastrzeganie numeru PESEL. W przyszłym roku planowane jest rozszerzenie płatności o cyfrowe portfele Apple Pay i Google Pay.

Zastrzeżenie numeru PESEL

Najczęściej wykorzystywaną funkcjonalnością aplikacji mObywatel jest obecnie zastrzeżenie numeru PESEL czy złożenie wniosku o bon energetyczny. W połowie sierpnia pojawiła się usługa Bezpiecznie w sieci, dzięki czemu użytkownicy najnowszej wersji aplikacji szybciej mogą zgłosić oszustwo w internecie. W aplikacji dostępny jest też szereg funkcji, które ułatwiają sprawy urzędowe – przez mObywatela można uregulować niektóre swoje zobowiązania wobec urzędów za pomocą Blika, a od 21 sierpnia br. – również kart płatniczych.

– Stosunkowo niedługo pojawi się legitymacja krwiodawcy czy mStłuczka – funkcjonalność, która pozwoli za pomocą mObywatela wymienić się oświadczeniami podczas kolizji drogowej – zapowiada w rozmowie z agencją Newseria Biznes Jacek Siemiończyk, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki (COI). – Mam nadzieję, że będzie to jeszcze w tym roku. Pracujemy, żeby było to coś więcej niż wymiana oświadczeń – także możliwość zgłoszenia od razu szkody do ubezpieczyciela.

Będą kolejne dokumenty w aplikacji mObywatel

Trwają prace umożliwiające integrację z ekosystemem mObywatela kolejnych dokumentów elektronicznych, np. lokalnych – jak karty seniora czy mieszkańca danej JST, legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji nauczyciela. Przez aplikację będzie można też złożyć wniosek o dowód osobisty swój i dziecka, sprawdzić jego status czy skorzystać z chatbota, czyli wirtualnego asystenta informującego o usługach państwowych.

– Wiele funkcjonalności, które są już dostępne w aplikacji, powstało na podstawie próśb, które otrzymaliśmy od użytkowników aplikacji. Dobrymi przykładami są legitymacja krwiodawcy czy legitymacja dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie sugestie naszych użytkowników są weryfikowane i po tej weryfikacji trafiają do pipeline’u wytwórczego zespołów programistycznych i są częścią tego, co się pojawia w mObywatelu – zaznacza wicedyrektor COI.

Polacy kochają mObywatela

W planach Centralnego Ośrodka Informatyki jest również wprowadzenie możliwości zawieszania i odwieszania dowodu osobistego, rozwój usług Urzędu Skarbowego i integracja kolejnych dokumentów, m.in. legitymacji doktoranta, legitymacji emeryta-rencisty MSWiA czy poświadczenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego. Dziś w mObywatelu można znaleźć informacje m.in. o mandatach i punktach karnych, historii pojazdu czy jakości powietrza.

– To, jak Polacy ufają aplikacji, pokazują liczby: ponad 19 mln obywateli pobrało aplikację, ponad 7 mln obywateli aktywnie wykorzystuje dowód dostępny w mObywatelu. Świadectwo tego, jak wysoko oceniana jest aplikacja, dają nam oceny z Google Playa czy App Store, czyli ponad 4,8 w skali od 1 do 5 – mówi Jacek Siemiończyk.