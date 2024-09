Wyniki matury 2024. Ilu absolwentów uzyskało świadectwo dojrzałości?

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że świadectwo dojrzałości uzyskało 89,3 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Ten wynik nie różni się od zeszłorocznego – wtedy też maturę zdało 89,3 proc. absolwentów.

89,3 proc. maturzystów uzyskało świadectwo dojrzałości

W 2024 r. świadectwo dojrzałości uzyskało 89,3 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE uwzględniła wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji głównej majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu.

REKLAMA

Maturzyści pisali trzy obowiązkowe egzaminy z:

języka polskiego,

matematyki,

języka obcego nowożytnego.

Obowiązkowe były też dwa egzaminy ustne z:

języka polskiego

języka obcego.

Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych musieli też zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Jakie były wyniki egzaminów pisemnych i ustnych

Z danych podanych przez CKE wynika, że egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96,1 proc. tegorocznych maturzystów, pisemny egzamin z matematyki – 91,4 proc., a egzamin pisemny z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 96,4 proc. przystępujących do egzaminu z tego języka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Egzamin ustny z polskiego zdało 98,8 proc. tegorocznych absolwentów. Maturę ustną z języka angielskiego zdało 98,4 zdających egzamin z tego języka.

Ilu absolwentów przystąpiło do matury

Jak podała CKE, do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym - w maju 2024 r. oraz w terminie dodatkowym w czerwcu 2024 r. przystąpiło 247127 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 231 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2024 r. przystąpiło 21889 tegorocznych absolwentów.