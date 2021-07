Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 uczniowie poznali 2 lipca o godzinie 10. Jak poszedł tegoroczny egzamin? Sprawdź swój wynik na tle innych uczniów w kraju.

Egzamin ósmoklasisty 2021

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Został przeprowadzony w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Jak podała CKE do egzaminu ósmoklasisty w maju 2021 r., przystąpiło 357 060 tys. spośród 367 834 tys. uczniów 8 klasy szkoły podstawowej (ok. 97%).

Egzamin ósmoklasisty 2021 - wyniki

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu z jeżyka polskiego w 2021 roku, ósmoklasiści uzyskali średnio 60% punktów możliwych do zdobycia. Gorzej poszła matematyka - tu średni wynik wynosi 47% punktów.

Jeśli chodzi o trzeci z obowiązkowych przedmiotów - język obcy nowożytny, zdecydowana większość zdających przystąpiła do egzaminu z angielskiego. Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 66%. Najwyższy średni wynik uczniowie osiągnęli za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych – 75%, nieco gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji językowych, rozumienie ze słuchu oraz znajomość środków językowych (średni wynik – odpowiednio 71%, 63% oraz 59%). Najniższy średni wynik uczniowie uzyskali za zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej (58% punktów możliwych do uzyskania).

Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki - uczniowie uzyskali z niego średnio 49%.

Z pozostałych języków nowożytnych uczniowie uzyskali średnio:

z języka francuskiego – 79% punktów

z języka hiszpańskiego – 69% punktów

z języka rosyjskiego – 57% punktów

z języka włoskiego – 77% punktów.

Przypomnijmy, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie jest bowiem określona wymagana liczba punktów do zdobycia, aby ukończyć szkołę podstawową. Do egzaminu wystarczy więc przystąpić. Jego wynik jest jednak bardzo istotny w rekrutacji do szkoły średniej.

Poniżej rozkład wyników w zależności od lokalizacji szkoły oraz płci uczniów:

Egzamin ósmoklasisty - centyle

Na zaświadczeniu o wynikach ósmoklasisty, które otrzymują zdający, podany jest wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego.

Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego przedmiotu.

Wynik centylowy określa odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Umożliwia to każdemu zdającemu porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju i np. oszacowanie swoich szans w rekrutacji do szkoły średniej.

Przykład: Uczeń, który z języka angielskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 72% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 28% zdających.

Egzamin ósmoklasisty - arkusze 2021

Arkusze z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty dostępne są na naszym portalu. Można jeszcze raz przeanalizować stopień ich trudności oraz sprawdzić swoje odpowiedzi.