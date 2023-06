Nowe podręczniki HIT dla klasy II

Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

Wydawnictwo Biały Kruk i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ubiegają się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do przedmiotu historia i teraźniejszość dla klasy II szkoły ponadpodstawowej. Oba złożyły wnioski w tej sprawie do MEiN.

Nowe podręczniki

Wnioski dotyczą kontynuacji podręczników do HiT dla klasy I dopuszczonych do użytku szkolnego w ubiegłym roku.

Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych "Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 2", którego autorami są: Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski, Witold Pelczar, wpłynął do Ministerstwa Edukacji i Nauki 20 lutego 2023 br. - poinformowała PAP rzecznik prasowa MEiN Adrianna Całus-Polak.

"Wyznaczeni zostali rzeczoznawcy, to są: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk i dr hab. Mirosław Szumiło - opinie merytoryczno-dydaktyczne oraz dr hab. Danuta Krzyżyk – opinia językowa. MEiN otrzymało trzy opinie warunkowe. Wydawnictwo jest w trakcie nanoszenia stosownych korekt wskazanych przez rzeczoznawców" - przekazała.

Podała, że wydawnictwo Biały Kruk wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015" złożyło 23 maja 2023 r. "MEiN jest w trakcie procedury wyznaczania rzeczoznawców" - poinformowała rzecznik.

Jaka jest procedura dopuszczenia podręcznika?

Aby przygotowana przez autora i wydawnictwo książka stała się podręcznikiem, musi ją do użytku szkolnego dopuścić Ministerstwo Edukacji i Nauki. Procedura jest wieloetapowa. Tak zwany prototyp podręcznika jest wysyłany do MEiN, które wyznacza trzech recenzentów: dwóch wydających opinie merytoryczne i jednego – opinię językową. Mogą one być pozytywne, pozytywne warunkowo i negatywne. Pozytywnie zakończona procedura kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.

Zgodnie z polskim prawem, nauczyciel decyduje o tym, jaki podręcznik wybiera do nauczania danego przedmiotu i czy w ogóle chce używać podręcznika w trakcie przekazywania uczniom wiedzy.

HIT - nowość w szkołach

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Wprowadzony został w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Przedmiot historia i teraźniejszość jest wprowadzany w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od 1 września 2022 r. W roku szkolnym 2022/2023 HiT nauczany był w klasach I. W roku szkolnym 2023/2024 nauczany będzie w klasie I i II.

Docelowo HiT ma być nauczany w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III. W branżowej szkole I stopnia jest nauczany w klasie I.