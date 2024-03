Wielkanoc 2024. Ile wolnego mają uczniowie na święta? Kiedy kolejne dni wolne?

Wolne na święta. Wielkanocna przerwa w nauce zacznie się już od czwartku 28 marca. Uczniowie do zajęć wrócą 3 kwietnia. Kiedy będą następne dni wolne?

Wielkanoc 2024 - ile wolnego dla uczniów?

Jak co roku z okazji świąt wielkanocnych na uczniów czeka kilka dni odpoczynku. W roku szkolnym 2023/2024 przerwa wiosenna rozpocznie się 28 marca i potrwa do 2 kwietnia. Dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych są: czwartek, piątek i wtorek. Poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, jest to drugi dzień świąt.

Następne długie weekendy

Kiedy kolejne dni wolne od nauki? Do szkoły uczniowie nie pójdą także 1 i 3 maja oraz 30 maja, kiedy wypadają dni ustawowo wolne: Święto Pracy, Święto Narodowe Trzeciego Maja i Boże Ciało.

Ponieważ w tym roku 1 maja wypada w środę, a 3 maja w piątek, z kolei Boże Ciało zawsze jest obchodzone w czwartek, dyrektorzy szkół mogli zdecydować o dodatkowych dniach wolnych w szkole: 2 maja (czwartek) i 31 maja (piątek) w ramach puli dodatkowych dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły.

Ile dodatkowych dni wolnych w szkole

Ile może być dodatkowych dni wolnych? W szkołach podstawowych to maksymalnie do 8 dodatkowych dni wolnych, w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego - do 10, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy - do 4 dni.

Zazwyczaj szkoły wykorzystują je w dni egzaminów zewnętrznych (w dni egzaminu ósmoklasisty lub w pierwszych dniach matur, gdy są egzaminy z przedmiotów obowiązkowych), w dni świąt niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, lub w dni w pobliżu dni ustawowo wolnych.

Egzamin ósmoklasisty i matury

Jak przedstawia się kalendarium tegorocznych egzaminów? W tym roku egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w od 14 do 16 maja. Egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 7-24 maja. Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym - 7 maja, egzamin z matematyki na poziomie podstawowym - 8 maja, a egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym - 9 maja.

