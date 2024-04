Od 2025 r. znika jeden przedmiot w szkołach ponadpodstawowych, a w jego miejsce pojawia się nowy. Z czego rezygnuje resort edukacji? Jaki nowy przedmiot dodaje się do programu klasy drugiej?

Nowy przedmiot od 2025 roku - edukacja obywatelska

Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że w planach resortu jest wprowadzenie od 1 września 2025 r. nowego przedmiotu pod nazwą edukacja obywatelska. Będzie on nauczany w klasach II szkół ponadpodstawowych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W ocenie szefowej MEN, druga klasa szkoły ponadpodstawowej to właściwy czas na wprowadzenie takiego przedmiotu.

"To jest moment, kiedy młodzi ludzie mają już pewną wiedzę, narzędzia i zaczynają się interesować otoczeniem społeczno-politycznym. Chcemy, żeby ten przedmiot był jak najbardziej praktyczny, żeby zawierał elementy, które pozwolą uczniom zobaczyć, jak funkcjonuje samorząd, żeby zawierał elementy debaty oksfordzkiej, elementy kontaktu z ludźmi o innych poglądach" - powiedziała. Zaznaczyła, że potrzebne są "umiejętności debaty, konfrontowania się z osobami o innych poglądach i prowadzenia sporów". "Szkoła jest tym miejscem, w którym dobrze przygotowani nauczyciele i nauczycielki mogą nauczyć młodzież postaw proobywatelskich" - dodała.

Nie będzie przedmiotu HiT (historia i teraźniejszość)

Jednocześnie zapowiedziała, że "do konsultacji publicznych wchodzi rozporządzenie, w którym likwidujemy przedmiot HiT (historia i teraźniejszość)". "Tak jak obiecaliśmy w trakcie kampanii, tak jak zapowiadaliśmy wielokrotnie przedmiot HiT znika z ram programowych" - powiedziała Nowacka.

"Mamy świadomość, że to jest wielkie wyzwanie, żeby tak skonstruować program edukacji obywatelskiej, byśmy wszyscy mieli poczucie bez względu na poglądy, zaangażowanie, że jest to coś co łączy" - powiedziała szefowa MEN.

Zapowiedziała, że wraz wiceministrą Katarzyną Lubnauer pracuje nad powołaniem zespołu złożonego z praktyków - nauczycielek i nauczycieli, ekspertek i ekspertów - "bez barw politycznych, bez presji na poszczególne poglądy", który będzie pracował nad rzetelnym przedstawienie programu. Jak mówiła chodzi o program, który ma pozwolić młodym ludzi zrozumieć zasady funkcjonowania państwa, samorządu oraz poruszania się w świecie społeczno-politycznym. Zastrzegła, że ważnym elementem przedmiotu będzie najnowsza historia, na której poznanie do tej pory było często mało czasu.

"Przedmiot zostanie zaprezentowany w najbliższych miesiącach, kiedy powstanie zespół. Natomiast już dziś wykonujemy pierwsze kroki w kierunku edukacji obywatelskiej" - poinformowała Nowacka.

Edukacja obywatelska od 2 klasy szkoły ponadpodstawowej

"Edukacja obywatelska będzie dopiero w drugiej klasie. Przygotujemy nowoczesne podstawy programowe, będzie czas na powstanie nowoczesnych podręczników" - dodała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.

Dlaczego znika HiT?

Wiceministra zapowiedziała, w środę do konsultacji trafi projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. "Żaden nowy rocznik nie będzie miał historii i teraźniejszości, czyli HiT-u, przedmiotu tak politycznego i tak ideologicznego, że aż trudno to sobie wyobrazić" - podkreśliła.

Zgodnie z projektem, jak wyjaśniła, uczniowie, którzy rozpoczną naukę we wrześniu w I klasach szkół podstawowych nie będą już uczyć się historii i teraźniejszości, ale ci, którzy będą w klasach II (obecnie są w klasach I) dokończą jeszcze naukę HiT. Wyjaśniła, że chodzi o to, by nie zaburzać ich procesu nauki.

"Dzisiaj wszyscy będą mogli zobaczyć rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. To jest ważne dla szkół, ponieważ w tej chwili tworzą arkusze organizacyjne pracy szkoły. Dyrektorzy szkół będą mogli się już zapoznać z projektem rozporządzenia, które będzie poddane trzytygodniowym konsultacjom" - powiedziała wiceministra.

Zapowiedziała, że rozporządzenie zostanie podpisane w czerwcu i wejdzie w życie od 1 września 2024 r.

Dopytywana czy w projekcie nowelizacji będzie już ujęty nowy przedmiot - edukacja obywatelska, odpowiedziała, że jeszcze nie, gdyż nie ma jeszcze gotowych podstaw programowych tego przedmiotu.

Wyjaśniła też, że przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany na poziomie rozszerzonym pozostanie bez zmian i nadal WOS będzie wśród przedmiotów maturalnych.

Przedmiot historia i teraźniejszość

Przedmiot historia i teraźniejszość wprowadzony został, gdy ministrem edukacji i nauki był Przemysław Czarnek. Nauczany jest w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r.: w roku szkolnym 2022/2023 nauczany był w klasach I, w roku szkolnym 2023/2024 jest w klasie I i II. Wprowadzono go w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Likwidacja przedmiotu historia i teraźniejszość była jedną z zapowiedzi wyborczych Koalicji Obywatelskiej. W programie wyborczym KO pod nazwą "100 konkretów na 100 dni rządu" zapisano m.in. "Odpolitycznimy szkoły. Natychmiast wycofamy przedmiot HiT".

Pierwsza pomoc w szkołach

Nowacka podczas środowej konferencji prasowej poinformowała, że "drugim elementem, jaki ma zawierać projekt rozporządzenia (ws. ramowych planów nauczania - PAP) jest wprowadzenie większego nacisku na pierwszą pomoc". "Odpowiedzialni obywatele i obywatelki, to tacy, którzy umieją wspierać, którzy umieją uratować życie. Wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wielokrotnie rozmawialiśmy by w tych najmłodszych klasach dzieci otrzymywały pierwsze narzędzia, umiejętności dotyczące pierwszej pomocy" - powiedziała.

Lubnauer wyjaśniła, że chodzi o to, by każde dziecko w klasach I-III szkoły podstawowej uczyło się praktycznie pierwszej pomocy, bo w tej chwili nie jest to realizowane we wszystkich szkołach. Jednocześnie podkreśliła, że to nauczyciele, a nie WOŚP będzie uczył dzieci pierwszej pomocy. Wyjaśniła, że WOŚP będzie szkolił nauczycieli i wyposaży szkoły w fantomy, które umożliwią praktyczne ćwiczenia. (PAP)

Autorki: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Magdalena Gronek, Karolina Kropiwiec