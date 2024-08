Od 1 września 2024 r. nowe zasady organizacji nauki religii w szkołach i przedszkolach

Niestety wszystko wskazuje na to, że od nowego okresu zasiłkowego, który rozpocznie się 1 listopada 2024 r. i potrwa do do 31 października 2025 r. nie zmienią się kwoty świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych uprawniających do tych świadczeń. Cały czas - także w 2025 roku - na dziecko przysługiwać będzie od 95 zł do 135 zł zasiłku rodzinnego. A dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się uprawniające do świadczeń rodzinnych nie będzie mógł przekroczyć 674 zł netto (albo 764,00 zł netto w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem). Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jak tłumaczy brak podwyżki tych świadczeń?