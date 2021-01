Pieniądze dla uczelni na nauczanie zdalne - zasady, wniosek

Na co można otrzymać wsparcie?

Do 5 lutego 2021 r. uczelnie niepubliczne mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia projektu obejmującego działania wspierające proces kształcenia na odległość podejmowane od dnia 1 lipca 2020 r. lub planowane do podjęcia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wsparcie można uzyskać na:





1) zakup wykorzystywanych w procesie kształcenia na odległość:

oprogramowania, w tym umożliwiającego wirtualizację laboratoriów specjalistycznych,

licencji do programów;

2) wsparcie nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz studentów w aktywnym uczestnictwie w tych zajęciach (możliwe jest także pokrycie kosztów wynagrodzenia programistów, metodyków oraz osób przygotowujących materiały multimedialne dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia);

3) szkolenia dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w zakresie metod i technik kształcenia na odległość;

4) zakup sprzętu i serwerów, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 zł:

sprzętu informatycznego dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, w tym laptopów, tabletów, modemów, kamerek internetowych i słuchawek,

sprzętu potrzebnego do wyposażenia sal dydaktycznych w system do wideokonferencji,

sprzętu umożliwiającego wirtualizację laboratoriów specjalistycznych,

serwerów.

Ze środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia mogą być pokryte koszty zakupu sprzętu i serwerów, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 zł.

Jakie uczelnie mogą otrzymać wsparcie na naukę zdalną?

Z tego programu wsparcie mogą otrzymać uczelnie niepubliczne. O szczegółowych wymogach oraz wsparciu na nauczanie zdalne dla uczelni publicznych przeczytasz więcej przeczytasz w linkach poniżej.

Jak złożyć wniosek?

Uczelnia niepubliczna składa wniosek wraz z oświadczeniami:

1) że środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia nie będą stanowiły dla niej pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej;

2) że środki trwałe nabyte ze środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane do celów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej;

3) że działania wspierające proces kształcenia na odległość nie są finansowane z innych środków pochodzących z budżetu państwa;

4) o niezaleganiu z: wpłatami z tytułu należności budżetowych, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek i oświadczenia powinny być opatrzone przez rektora albo osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni niepublicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Wzór wniosku

Wniosek oraz oświadczenia należy złożyć na przygotowanych przez MEiN formularzach. Wzór możesz pobrać TU -->>

Do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek i oświadczenia należy złożyć w terminie do 5 lutego 2021 r. Wniosek złożony po upływie terminu zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Do 26 lutego 2021 r. minister przekaże uczelniom niepublicznym informacje o zakwalifikowaniu do udziału w przedsięwzięciu i o wysokości przyznanych środków finansowych.