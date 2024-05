Za 27 dni szkolenia wojskowego cywil dostanie 6 tys. zł. Kto może się zgłosić?

"Projekt wakacyjnej służby jest skierowany przede wszystkim do osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat – szczególnie do tegorocznych maturzystów, studentów, osób w przerwie wakacyjnej oraz tych szukających pracy i zajęcia wakacyjnego. Służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej" - czytamy w komunikacie MON.

Do wyboru termin i lokalizacja

Do wyboru przyszli uczestnicy mają 70 lokalizacji w kraju. Można również wybrać termin i charakter służby (np. żołnierz wojsko lądowych, marynarz, czołgista).

Jak poinformował Kosiniak-Kamysz, udział w turnusie szkoleniowym to także pierwszy krok do ewentualnej dalszej służby wojskowej. Po kursie uczestnicy domyślnie trafią - tak jak inni, którzy odbyli kwalifikację wojskową - do rezerwy pasywnej. Chętni jednak będą mogli odbyć 11-miesięczny kurs specjalistyczny w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, przejść do służby w WOT, a także rozpocząć ścieżkę do zastania żołnierzem zawodowym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem www.zostanzolnierzem.pl. Można też zadzwonić na infolinię +48 800 180 110, otworzyć listę kontaktową projektu lub zgłosić się do wybranego punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego.

Źródło: PAP, MON