NCBR: 194 mln zł na walkę ze zjawiskiem porzucania nauki na etapie studiów. 23 września ruszył nabór wniosków. Jest to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju. Częstym powodem porzucania studiów jest brak praktycznego wymiaru kształcenia.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór wniosków w konkursie "Efektywne zarządzanie uczelnią w celu minimalizowania zjawiska drop-outu". Chodzi o wsparcie uczelni w prowadzeniu działań minimalizujących zjawisko przedwczesnego kończenia nauki.

REKLAMA

NCBR: 194 mln zł na walkę ze zjawiskiem porzucania nauki na etapie studiów. 23 września ruszył nabór wniosków

REKLAMA

Na dofinansowanie projektów uczelni NCBR przeznaczy łącznie 194 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Eksperci Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) na podstawie danych z systemu POL-on obliczyli, że w latach 2012-2020 ponad 1,3 mln osób zrezygnowało ze studiów i nie wznowiło nauki w ciągu roku od skreślenia z listy studentów. To aż 40 proc. ogółu studentów w tym okresie. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Jerzy Małachowski w przesłanym do mediów komunikacie zauważył, że duży odsetek osób, które przerywają kształcenie przed uzyskaniem dyplomu jest powodem do niepokoju. Jego zdaniem konkurs ten może zahamować, lub nawet odwrócić trend przedwczesnego kończenia nauki w Polsce. Powodzenie całego przedsięwzięcia zależy od pracy analitycznej i koncepcyjnej, jaką mają do wykonania uczelnie, jeszcze zanim złożą wnioski o dofinansowanie zaplanowanych przez siebie działań. Mamy do dyspozycji poważne środki europejskie, wykorzystajmy je z jak największym pożytkiem - dodał Małachowski.

W informacji prasowej wskazano, że częstym powodem porzucania studiów jest brak praktycznego wymiaru kształcenia. Wskazano, że bardzo często studenci oczekują, że studia przygotują ich do przyszłej pracy oraz pomogą w zdobywaniu kompetencji przydatnych w życiu. Niestety, część studentów przeżywa rozczarowanie. Dodano, że przyczyny mogą różnić się w zależności od uczelni. Organizatorzy konkursu podkreślili, że w związku ze zróżnicowanymi przyczynami drop-outu ważna jest wnikliwa analiza oraz diagnoza zjawiska przedwczesnego kończenia nauki i przerywania kształcenia w danej uczelni.

NCBR: 194 mln zł na walkę ze zjawiskiem porzucania nauki na etapie studiów. Wnioski do 31 stycznia 2025 r.

Uczelnie mogą aplikować do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju samodzielnie, a w uzasadnionych przypadkach także w partnerstwie, np. z inną uczelnią. Maksymalna wartość jednego projektu wynosi 5 mln zł. Wymagany wkład własny uczelni to 3 proc. Działania projektowe można realizować maksymalnie przez 42 miesiące. Nabór wniosków zakończy się 31 stycznia 2025 r.