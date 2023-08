M. Maląg: 2202 zł dla 6,8 mln Polaków, 2 mln będzie miało mniej. Nic nie dostaną emeryci z 5500 zł brutto

Szacujemy, że około 6,8 mln Polaków uzyska czternastą emeryturę w pełnej wysokości, a blisko 2 mln w mechanizmie złotówka za złotówkę - przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Jeżeli pobieramy minimalną emeryturę, czyli to 1588 zł, to nasza czternasta emerytura na rękę będzie wynosiła około 2202 zł" - powiedziała.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał we wtorek w Solcu rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat czternastych emerytur. Minister rodziny i polityki społecznej pytana w TVP Info o wypłatę czternastek zaznaczyła, że będzie miało to miejsce we wrześniu.

Czy składam wniosek o czternastą emeryturę?

"Nie składamy żadnych wniosków. Czternasta emerytura wpłynie na konto w terminie wypłaty świadczenia emerytalnego lub renty. (...) Nic nie podpisujemy, nikomu swoich danych nie przekazujemy" - zaapelowała do seniorów.

Oceniła, że podwyższenie kwoty czternastej emerytury, powoduje że rozszerza się katalog wsparcia. "Szacujemy, że około 6,8 mln Polaków uzyska świadczenie w pełnej wysokości, a blisko 2 mln w mechanizmie złotówka za złotówkę" - przekazała.

Jak obliczono 2202 zł netto czternastej emerytury?

Szefowa MRiPS przypomniała, że zapisana w rozporządzeniu kwota czternastej wynosi 2650 zł brutto. "Jeżeli pobieramy minimalną emeryturę, czyli to 1588 zł, to nasza czternasta emerytura na rękę będzie wynosiła około 2202 zł" - wskazała.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ustawie o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty czternastek niż minimalna emerytura. W regulacji zapisano, że Rada Ministrów może ją określić w drodze rozporządzenia, tak jak termin wypłaty czternastek.

Rząd podjął we wtorek decyzję o podwyższeniu czternastej emerytury do 2650 zł brutto. W komunikacie zamieszczonym na stronie kancelarii premiera wskazano, że dla osób pobierających najniższą emeryturę (1588,44 zł brutto) czternastka, w momencie wypłaty, będzie wynosić 2202,50 zł netto (o ok. 838 zł netto więcej, niż wynika z ustawy).

2 mln Polaków będzie miało mniej od 2202 zł

Czternasta emerytura w pełnej wysokości zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Każda osoba przekraczająca próg 2900 zł brutto może sprawdzić o ile mniej dostanie z równania "Moje świadczenie brutto - 2900 zł brutto".

W komunikacie KPRM zaznaczono, że do świadczenia będą zatem uprawnione osoby, których suma świadczeń nie przekracza 5500 zł brutto.

Świadczenie będzie wypłacane z urzędu, w tych samych terminach co renty i emerytury. Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Z kwoty tego świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Kwota czternastej emerytury nie wpłynie też na uprawnienia osób, które ubiegają się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie.

Rozwiązanie będzie stosowane do emerytur i rent: w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczeń pieniężnych przysługujących cywilnym niewidomym, ofiarom działań wojennych i rent inwalidów wojennych i wojskowych.