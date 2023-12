5 mld euro pod choinkę. Komisja Europejska jest gotowa do przekazania Polsce pieniedzy w ramach prefinansowania

Szefowa KE Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem powiedziała, że Komisja Europejska jest gotowa do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki.

5 mld euro pod choinkę

Pieniądze mają pomóc Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianami klimatu. Von der Leyen podkreśliła - podczas wspólnego briefingu z Donaldem Tuskiem - że "zbyt długo zastrzeżenia dotyczące praworządności ograniczały możliwość do udzielania pomocy Polsce w celu modernizacji gospodarki oraz przeprowadzenia transformacji ekologiczne, cyfrowej".

Premier Donald Tusk powiedział, że jego "rząd złożył dzisiaj wnioski o płatność w KPO". Jak podkreślił, "do końca tego roku, trochę symbolicznie pod choinkę, dostaniemy te pierwsze 5 mld euro". W swoich mediach społecznościowych premier napisał: "Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! Na dzień dobry 22 miliardy PLN, jeszcze w tym roku! Wniosek o kolejne 30 już złożony. CDN".

December 15, 2023

Polska wysłała wniosek o płatność

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w piątek, że podpisała wniosek o pierwszą płatność na 6,9 mld euro z KPO; czekamy też na zaliczkę 5 mld euro - dodała. Na swoim profilu w mediach społecznościowych napisała: "Dotrzymaliśmy słowa i możemy ogłosić, że Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO". "To 7 mld euro na konkretne reformy i inwestycje dla Polaków. Dzięki temu przyspieszymy realizację projektów, które przyczynią się do rozwoju całego kraju".

Komisja Europejska w drugiej połowie listopada wydała pozytywną opinię ws. zmienionego Krajowego Planu Odbudowy; chodzi o ponad 5 mld euro zaliczek.

Jak podał wówczas resort funduszy i polityki regionalnej, chodzi o dodatkowe pożyczki na kwotę 23 mld euro, o które Polska wystąpiła 31 marca i dodatkowe 2,76 mld euro dotacji z REPowerEU, które zaprogramowano w zmienionym KPO wysłanym do KE 31 sierpnia.

