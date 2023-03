Wszystkie umowy zlecenia oskładkowane w I kwartale 2024 r.? Umowy o dzieło bez ZUS [NEWS DGP]

KPR to dokument, w którym rządy państw członkowskich raportują Brukseli, jakie podejmą działania, by wzmocnić gospodarkę i finanse publiczne. Jako że jest w nim przedstawiony czas wdrażania tych rozwiązań, to KPR stanowi przez to swoisty “rozkład jazdy” dotyczący prac i zamierzeń rządu. W tym konkretnym przypadku tworzony był również z myślą o przyszłej kadencji.

Wszystkie umowy zlecenia oskładkowane w I kwartale 2024 r.?

Jako zobowiązanie rząd proponuje w KPR m.in. zapis: “I kwartał 2024 r.: Wejście w życie przepisów wprowadzających obowiązek objęcia wszystkich kolejnych umów zleceń składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów.” Rząd wyjaśnia, że celem zmian jest ograniczenie segmentacji rynku pracy poprzez zwiększenie ochrony socjalnej wszystkich osób pracujących na podstawie kolejnych umów zleceń. Planują objąć te umowy składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Dziś, w przypadku umów zleceń, pełna składaka na ZUS jest płacona przynajmniej do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Czy umowy o dzieło są oskładkowane?

Jednocześnie z zapisów KPR wynika, że zmiana ma dotyczyć jedynie umów zlecenia, ale już nie umów o dzieło.

To kolejne podejście do tego tematu. Pierwotnie takie rozwiązanie zostało wpisane do KPO i miało być zrealizowane w I kwartale tego roku.

Oprócz tego KPR zawiera też m.in. zapowiedź dofinansowania dla firm na robotyzację i automatyzację produkcji, poszerzenie stref ekonomicznych, czy poprawę cyberbezpieczeństwa sektora kolejowego poprzez utworzenie Wspólnego Centrum Przetwarzania Danych oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei.

