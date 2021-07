Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

Urzędnik świadczący pracę stacjonarnie jeden dzień w tygodniu (rotacyjnie) uległ wypadkowi w godzinach swojej pracy świadczonej zdalnie. Potknął się o kabel od laptopa, przewrócił i rozbił głowę. Nie było świadków tego zdarzenia. Poza deklaracją świadczenia pracy w godzinach od 8 do 16 pracownik nie jest kontrolowany przez urząd. Na pogotowiu go opatrzono, zszyto ranę, ale nie hospitalizowano. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

Odpowiedź: W przypadku, w którym pracownik wykonujący pracę zdalną (np. w miejscu zamieszkania) ulegnie wypadkowi przy pracy, pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie na zasadach ogólnych i w zależności od ustaleń zespołu powypadkowego dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia. Jeżeli okoliczności zdarzenia nie będą budziły wątpliwości, a z ustaleń wynikać będzie, że do zdarzenia faktycznie doszło w trakcie realizowania przez pracownika obowiązków służbowych, to takie zdarzenie będzie kwalifikowało się do uznania za wypadek przy pracy. W takim przypadku należy sporządzić standardową dokumentację powypadkową.

