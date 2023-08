Do 3550 zł dla pracownika 55+. Kto dostanie? Co z rolnikami? Czy to początek takich świadczeń?

W 2023 r. rząd I Sejm reaktywowali instytucję wcześniejszych emerytur. Coraz więcej pracowników może zrezygnować z pracy na rzecz świadczeń przedemerytalnych. Realne jest otrzymanie około 3550 zł brutto. Czy świadczenie netto wystarcza na życie w kontekście inflacji?

Mamy obecnie trzy możliwości otrzymania takich świadczeń niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego 60/65, a czwarte jest w Sejmie jako projekty ustaw (projekt NSZZ i prezydencki).

Wcześniejsze emerytury wracają do łask?

Trzy sposoby na świadczenia dla pracowników 55+to:

1) świadczenia kompensacyjne (dla nauczycieli) – instytucja działa od lat

2) wcześniejsze emerytury (dla nauczycieli) – start w 2024 r.

3) emerytury pomostowe dla osób pracujących w szczególnie trudnych warunkach – jest to przywrócenia do życia przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Zaczną działać od 2024 r.

I być może będzie jeszcze czwarta ścieżka - emerytury stażowe dla rolników. W Sejmie są dwa projekty:

pierwszy przewiduje wcześniejszą emeryturę dla kobiet (po 39 latach) pracy oraz mężczyzn (po 44 latach pracy). drugi wariant do świadczenie po 35 latach pracy (kobiety) i 40 latach (mężczyźni).

W projektach chodzi o umożliwienie przejście na emerytury osób, które pracowały w rolnictwie od 18 roku życia i rozwiązanie problemu odprowadzania przez nie składek ubezpieczeniowych w okresach poprzedniego systemu emerytalnego.

Świadczenie kompensacyjne

W marcu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,2 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3578,72 zł. Liczbę osób pobierających świadczenia kompensacyjne i ich przeciętną wysokość znajdziemy w wydawanej przez ZUS "Miesięcznej informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych".

Nawet 3578,72 zł dla pracownika 55+. Kto dostanie? Jakie warunki?

Co wynika z tych informacji:

w styczniu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3011,58 zł. W lutym 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,4 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3018,90 zł. W marcu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,2 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3578,72 zł. W kwietniu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,1 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3561,09 zł. W maju 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 12,9 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3485,15 zł. W czerwcu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 12,6 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3495,44 zł. W czerwcu 2022 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 2846,38 zł. W czerwcu 2021 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. osób. Wtedy przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 2554,12 zł.

Z danych za ostatnie lata wynika więc, że liczba byłych pracowników oświaty pobierających świadczenie w czerwcu tego roku jest niższa, niż przed rokiem i dwa lata temu w analogicznym okresie.

Emerytury pomostowe W 2023 r.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W czerwcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 40,8 tys. osób. Przeciętna wysokość pomostówki wynosiła 4640,85 zł. A więc była wyższa.

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55ego roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W efekcie tych zasad:

Nauczyciel w latach 2021-2022 mógł otrzymać kompensówkę, jeśli ukończył 55 lat (kobieta) i 59 lat (mężczyzna). W latach 2023-2024 może ją otrzymać jeśli ukończy 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). W latach 2025-2026 będzie mógł ją otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyzna), A w latach 2027-2028 – odpowiednio 57 lat i 62 lata, w latach 2029-2030 odpowiednio 58 lat i 63 lata, w latach 2031-2032 odpowiednio 59 lat i 64 lata.

Świadczenia kompensacyjne - przesłanki

Świadczenia kompensacyjne jest dla nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych.

WAŻNE! W lipcu 2023 r. nowelizacja rozszerzyła grona uprawnionych do tego świadczenia o nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Czy świadczenie kompensacyjne pozbawia prawa do odprawy?

Nie, nauczyciele korzystający z kompensówek otrzymują takie same odprawy, jak przechodzący na normalne emerytury. Mogą także liczyć na identyczne świadczenia socjalne, co nauczyciele emeryci.

Obowiązuje ich jednak warunek: jeżeli pobierają świadczenie, to nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin).

Ale uwaga! Zasada nie jest bezwzględnie stosowana. W 2022 r. z uwagi na napływ dzieci z Ukrainy do polskich szkół nauczyciele na kompensówkach mogli wrócić do pracy w szkole bez utraty świadczenia kompensacyjnego nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego, a także innego nauczyciela niż polonista jeżeli w dniu nawiązania z nim stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny. Przepisy te obowiązują do 31 sierpnia 2024 r.

Kto płaci na pieniądze na świadczenia kompensacyjne

Świadczenie dla pracowników oświaty 55+ nie pochodzi z ZUS, a z budżetu.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla niego wysokość świadczenia.