W 2024 r. podwyżki u nauczycieli zależne od średniego wynagrodzenia? A u pielęgniarek od faktycznych kwalifikacji, a nie tylko dyplomów?

Podwyżki zależne od średniego wynagrodzenia (u nauczycieli)? I od faktycznych kwalifikacji, a nie dyplomów (u pielęgniarek)?

To przewidują obywatelskie projekty ustaw. Zgłoszone je w poprzedniej kadencji Sejmu. Ale prace nad nimi będą kontynuowane. Koniec kadencji Sejmu i Senatu oznacza wyrzucenie do kosza niezakończonych prac nad ustawami. Ale nie dotyczy to projektów obywatelskich. I skorzystać na tym mogą nauczyciele i pielęgniarki.

REKLAMA

Projekt obywatelski dla nauczycieli Wśród 10 projektów, którym nadano nowy numer druku jest m.in. przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Zakłada on, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego mają stanowić określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego. Chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosić miałoby co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a nauczyciela stażysty - co najmniej 73 proc. Na pozostałych stopniach awansu minister edukacji ma ustalić wysokość wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie. Jednocześnie miałaby być zachowana formuła średniego wynagrodzenia nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty miałoby wynieść 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, nauczyciela kontraktowego – 100 proc., nauczyciela mianowanego – 125 proc., a nauczyciela dyplomowanego – 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Związek Nauczycielstwa Polskiego pod procedowanym projektem zebrał ponad 250 tys. podpisów obywateli. Obecnie wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest pochodną kwoty bazowej dla nauczycieli określanej co roku w ustawie budżetowej. Służy ona do wyliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze i kilkanaście dodatków. Uchwalenie projektu obywatelskiego - jak mówił przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz przy okazji składania projektu w Sejmie - oznaczałoby wzrost wynagrodzeń nauczycieli o około 20 proc. Wśród obywatelskich projektów, które będą procedowane przez Sejm nowej kadencji jest też projekt dotyczący sposobu ustalania wynagrodzenia.