Twój numer PESEL mógł zostać upubliczniony? Teraz możesz to bezpiecznie sprawdzić

Obawiasz się, że Twoje dane mogły zostać upublicznione w związku z wyciekiem danych z systemu laboratoriów diagnostycznych ALAB? Możesz to sprawdzić na rządowej stronie "Bezpieczne dane". Najlepiej robić to regularnie.

Jak sprawdzić, czy dane zostały upublicznione

Na stronie https://bezpiecznedane.gov.pl można na bieżąco sprawdzać, czy dane są bezpieczne. Wystarczy zalogować się do serwisu np. profilem zaufanym lub aplikacją mObywatel.

Następnie wystarczy podać swój adres email albo login i otrzymamy wyniki.

Ważne Istotne jest, by wyszukiwanie powtórzyć dla wszystkich adresów i nazw użytkownika, których używamy.

Zmiana hasła i logowanie dwuetapowe

Ministerstwo cyfryzacji wyjaśniło, że jeżeli dany login pojawił się w wycieku, należy użyć programu antywirusowego, żeby sprawdzić bezpieczeństwo swojego komputera. Następnie korzystając z bezpiecznego komputera, zmienić hasła do logowania, które były używane dotychczas. Należy to zrobić na wszystkich stronach, na których do logowania wykorzystywany był udostępniony login. Dodatkowo ministerstwo zaleca włączenie dodatkowych zabezpieczeń w serwisach, które umożliwiają weryfikację dwuetapową a także zwracać szczególną uwagę na próby logowania na konta: sprawdzać alerty przesyłane na adres e-mail.

"Dane, które pojawiły się w aktualnym wycieku, to informacje pozyskane złośliwym oprogramowaniem typu stealer" - poinformowało ministerstwo cyfryzacji.

autorka: Marta Stańczyk

