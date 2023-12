Większe bezpieczeństwo na drogach i przyjazna przestrzeń. Nowoczesne oświetlenie ulic z programem „Rozświetlamy Polskę”

Dbamy o bezpieczeństwo polskich rodzin. Dlatego na program „Rozświetlamy Polskę” przeznaczyliśmy ponad miliard złotych. To dobrze zainwestowane pieniądze. Dzięki nowoczesnemu oświetleniu ulic, zwiększymy bezpieczeństwo na drogach i ograniczymy liczbę wypadków. Energooszczędne latarnie to także mniejsze wydatki na energię. Zaoszczędzone pieniądze gminy będą mogły przeznaczyć na inne ważne potrzeby swoich mieszkańców – podkreśla minister rozwoju i technologii Marlena Maląg.

Czym jest program Rozświetlamy Polskę

„Rozświetlamy Polskę” to pierwszy program, skierowany do samorządów, które chciały zainwestować w nowoczesne oświetlenie ulic. Dofinansowanie projektów w ramach tego programu wynosi nawet 80% wartości inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką mogła wnioskować gmina, wynosiła 4 mln zł. W ramach rządowego programu „Rozświetlamy Polskę” samorządy otrzymają prawie 1 mld zł. Złożono 1639 wniosków z czego 1214 wniosków otrzyma dofinansowanie.

Gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie oraz związki międzygminne składały wnioski o wsparcie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór był prowadzony w ramach 9. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych od 28 sierpnia do 18 września br.

Oszczędności i bezpieczeństwo

Głównym celem programu „Rozświetlamy Polskę” jest zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Dobrze oświetlone drogi i chodniki to lepsza widoczność i mniej wypadków. To także oszczędności dla budżetów gmin i pozytywny wpływ na środowisko.

Oświetlenie typu LED charakteryzuje się długą żywotnością i niskim zużyciem energii. Dzięki niemu gminy zaoszczędzą ponad 1 mld zł w ciągu roku, nastąpi również redukcja emisji dwutlenku węgla o 1,3 mln ton i zużycia energii o 1,58 TWh - zauważa wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Szacowana liczba opraw oświetlenia drogowego w Polsce wynosi około 3,4 mln. Przeważająca większość z nich to energochłonne oświetlenie sodowe o mocy od 50 do 400 W. Na potrzeby oświetlenia zużywane są około 3 terawatogodziny (TWh) energii elektrycznej rocznie.

Technologia oświetlenia LED charakteryzuje się niższym zużyciem energii w porównaniu do oświetlenia tradycyjnego. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z rachunkami za energię elektryczną. Lampy LED mają również dużo dłuższą żywotność niż tradycyjne źródła światła. To z kolei przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie i konserwację oświetlenia.

Mniej wypadków i przyjazna przestrzeń

Badania pokazują, że dobre oświetlenie zmniejsza liczbę wypadków w nocy nawet o 30% na drogach miejskich.

Oświetlenie uliczne to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także bardziej przyjazna przestrzeń dla mieszkańców.