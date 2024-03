Podwyżki w Policji 2024. Nowa tabela dodatku za stopień. [projekt rozporządzenia] Przeciętne miesięczne uposażenie (z nagrodą roczną) wzrasta o 1472 zł od 1 stycznia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20% tj. o 1.359 zł od 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za stopień. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł.

Jakie zmiany uposażeniach policjantów w 2024 roku

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.) wprowadzone będą następujące zmiany:

1) w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Stawki dodatku do uposażenia wymienionego w ust. 1 w pkt 1, ustala się w postaci mnożnika kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust. 2.”;



2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dodatek za stopień, wyrażony w postaci mnożnika kwoty bazowej określonego w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik nr 3

Tabela dodatku za stopień

Lp. Nazwa stopnia policyjnego Mnożnik kwoty bazowej 1 generalny inspektor 1,35 2 nadinspektor 1,29 3 inspektor 1,23 4 młodszy inspektor 1,20 5 podinspektor 1,18 6 nadkomisarz 1,16 7 komisarz 1,15 8 podkomisarz 1,14 9 aspirant sztabowy 1,12 10 starszy aspirant 1,11 11 aspirant 1,09 12 młodszy aspirant 1,08 13 sierżant sztabowy 1,07 14 starszy sierżant 1,05 15 sierżant 1,04 16 starszy posterunkowy 0,99 17 posterunkowy 0,96

Jak wyjaśnia MSWiA w uzasadnieniu omawianego projektu, celem tej nowelizacji rozporządzenia jest osiągnięcie wzrostu uposażenia policjantów o 20% tj. o 1.359 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za stopień.



Zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego tabeli dodatku za stopień jako mnożników kwoty bazowej, co spowoduje skorelowanie tego dodatku z kwotą bazową.

Ważne Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł. Z kwoty 1.472 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 1.359 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 113 zł.

Wzrost kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego i w konsekwencji wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona jest od indywidualnego stażu służby oraz wzrost dodatków do uposażenia, których wysokość relacjonowana jest do kwoty bazowej. Skutki wynikające wyłącznie ze zmiany kwoty bazowej w 2024 r. szacowane są na poziomie 894 zł, a to oznacza, że możliwe jest zaangażowanie jeszcze kwoty około 465 zł, tak aby wzrost wynosił 1.359 zł.

Stawki dodatku za stopień obowiązujące w 2023 roku rosną o 20%

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem stawki dodatku za stopień obowiązujące w 2023 roku rosną o 20%. Ponadto proponuje się zamianę stawek kwotowych dodatku na mnożnik kwoty bazowej. Szacuje się, że średnie uposażenie policjantów w związku z proponowaną zmianą, tj. wzrostu dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, wzrośnie od dnia 1 stycznia 2024 r. o kwotę około 375 zł. Jednocześnie wraz ze wzrostem uposażenia zasadniczego wraz z wysługą lat oraz dodatku za stopień rośnie podstawa do przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych. Pozostała do zaangażowania na podwyżki kwota około 90 zł zostanie przeznaczona na zapewnienie regulacji tych dodatków.

Wskazane rozwiązanie będzie odzwierciedleniem na 2024 r. wzrostu uposażeń, natomiast powiązanie stawki z kwotą bazową zapewni w kolejnych latach obligatoryjny wzrost dodatków w przypadku zmiany wysokości kwoty bazowej. W efekcie zmian ponad 90% średniego uposażenia policjantów zostanie powiązane z kwotą bazową co „zautomatyzuje” dokonywanie podwyżek wynikających ze wzrostu kwoty bazowej.

Projektowane regulacje będą miały zastosowanie do ustalania stawek dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Zmiany prawa teraz - skutek od 1 stycznia 2024 r.

Aktualnie trwają konsultacje omawianego projektu rozporządzenia ale może ono być podpisane przez ministra jeszcze w marcu. Rozporządzenie nowelizujące ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Znowelizowane przepisy ww. rozporządzenia będą miały zastosowanie do ustalania stawek dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego