W odpowiedzi na zapowiadane przez rząd plany dotyczące szeroko zakrojonych szkoleń wojskowych, przedstawiciele branży pirotechnicznej, w liście wysłanym do ministrów obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji, podkreślają swoje unikalne kompetencje i zasoby. Chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa państwa oraz efektywną współpracę ze strukturami obronnymi.

Premier Donald zapowiedział, że "trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce", a ich "gotowy model" ma być opracowany do końca roku. Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki, reprezentujące branżę pirotechniczną wystosowało list do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka - Kamysza oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora Służb Specjalnych Tomasza Siemoniaka, w którym wyraża swoją gotowość do współpracy ze strukturami obronnymi w działaniach przygotowawczych oraz szkoleniowych. W ocenie stowarzyszenia, doświadczenie, infrastruktura i zasoby ludzkie stanowią gotową bazę do rozwinięcia efektywnej współpracy ze strukturami obronnymi kraju.

REKLAMA

Branża pirotechniczna chce wzmocnić potencjał obronny kraju

REKLAMA

W liście wskazano, że firmy z branży pirotechnicznej dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą, posiadającą specjalistyczne uprawnienia do pracy z materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego. Są w stanie przeprowadzić szkolenia dla ludności cywilnej oraz dla służb mundurowych w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.

W obecnej sytuacji nie możemy pozostawać obojętnymi na to co dzieje się wokół nas, zwłaszcza po ostatnich apelach premiera Donalda Tuska. Nikt wcześniej nie zwrócił uwagi na nasze możliwości jako branży, dlatego wystosowaliśmy listy do resortów obrony i spraw wewnętrznych w których podkreślamy potencjał jakim dysponujemy i jaki może być użyty w celu zwiększenia obronności naszego kraju – powiedziała prezes Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki Marta Smolińska.

W liście wskazano, że branża pirotechniczna angażuje się w edukację młodzieży w zakresie obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi oraz prawidłowych reakcji w sytuacjach kryzysowych. Podkreślamy też możliwość wykorzystania know-how branży pirotechnicznej – wiedzy i technologii stosowanych przy materiałach cywilnych do celów obronnych, np. w zakresie przygotowania materiałów dymnych czy innych rozwiązań sygnalizacyjnych - przekazano w liście.