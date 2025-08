Naklejka o wadliwej segregacji - orzeczenia sądów

Wyższe opłaty za brak segregacji

Przepisy przewidują sankcję wyższych opłat wobec mieszkańców nieprzestrzegających zasad segregacji odpadów komunalnych. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie faktu naruszenia tych zasad, drugim – wykonanie obowiązków informacyjnych. Są to obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne. To ten podmiot stwierdza fakt braku segregacji odpadów. Podstawą jego działań jest art. 6ka ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.). Przepis ten stanowi, że: „W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości”.

Dokumentacja fotograficzna i naklejki

W praktyce firmy odbierające śmieci wykonują dokumentację fotograficzną. I ta forma dowodowa jest akceptowana przez sądy. Natomiast nie można powiedzieć tak o zastępowaniu powiadomień właściciela nieruchomości (np. w postaci pisma) poprzez naklejki umieszczane na pojemniku na śmieci.

Powstała niedawno praktyka, polegająca na tym, że na koszach/workach bądź w altanach śmietnikowych umieszczane są naklejki o treści „odpady nieposegregowane” – jest niewystarczająca do uznania, że właściciel odpadów został o tym powiadomiony. Ich naklejenie nie wiąże się z żadną próbą aktywnego dotarcia z tą informacją do właściciela nieruchomości. Ma on sam dowiedzieć się o naruszeniu zasad segregacji po wejściu do altanki z pojemnikami.

Zdaniem firm wywożących śmieci naklejka spełnia funkcje powiadomienia właściciela nieruchomości. Jak jednak wynika z najnowszych wyroków sądów – nie jest to prawidłowe stanowisko.

Orzecznictwo sądów

Przykładem jest wyrok NSA z 19 maja 2025 r. (sygn. akt III FSK 1368/24). Sąd wykluczył możliwość uznania, że przyklejenie naklejki na pojemniku jest wystarczającym sposobem powiadomienia właściciela nieruchomości o braku segregacji odpadów (na marginesie można wspomnieć, że w sprawie tej o stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono prezydenta miasta dopiero po siedmiu miesiącach). Sędziowie przyznali, że obowiązujące przepisy nie określają formy i terminu tego powiadomienia. Powinno ono jednak zostać dokonane w sposób, który pozwala na weryfikację wypełnienia tego warunku przez organ administracji, niezwłocznie po stwierdzeniu faktu niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przed wszczęciem postępowania administracyjnego (zob. wyroki NSA z 28 października 2022 r. o sygn. akt: III FSK 803/22, III FSK 804/22, III FSK 805/22, III FSK 806/22, III FSK 807/22, oraz wyrok z 8 lutego 2023 r., sygn. akt III FSK 730/22).

Paweł Skoczanik