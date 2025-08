Nowy minister rolnictwa zapowiada reformy: wsparcie dla aktywnych rolników, mniej biurokracji, silna pozycja Polski w UE

rozwiń >

Minister zaznaczył, że efektywne realizowanie programów wsparcia polskiego rolnictwa zależy od współdziałania kierownictwa ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi z instytucjami podległymi. – Nowa siła polskiego rolnictwa, to nie tylko siła ministra i resortu, lecz także instytucji podległych, które przygotowują rozwiązania i szukają odpowiednich działań oraz programów inwestycyjnych – powiedział minister Stefan Krajewski i dodał, że najważniejsze kwestie, na których będzie się koncentrował w najbliższym czasie to tematy, które są w tej chwili najważniejsze z punktu widzenia rolników.

Aktywny rolnik, czyli wsparcie tylko dla prawdziwych gospodarzy

Minister Krajewski zwrócił uwagę na konieczność takiego sformułowania definicji rolnika aktywnego zawodowo, aby pomoc finansowa faktycznie trafiała do gospodarujących rolników, którzy ponoszą koszty prowadzenia działalności.



Wsparcie finansowe powinno trafiać do tych rolników, którzy faktycznie gospodarują, ponoszą koszty, a przy tym dbają o ziemię i wynoszą polskie rolnictwo na coraz wyższy poziom, duży nacisk postawimy na hodowlę zwierząt – powiedział nowy szef resortu rolnictwa.

Wieś musi produkować – ustawa o produkcyjnej funkcji wsi

– Charakter wsi się zmienia. Nowych mieszkańców obszarów wiejskich jest coraz więcej i zdarza się, że nie akceptują oni uciążliwości związanych z produkcją rolną. Naszym zadaniem jest ochrona interesów rolników. Hałas, prace nocne podczas żniw czy zapachy są nierozerwalnie związane ze wsią i z działalnością rolniczą, a naszą rolą jest edukowanie i uświadamianie w tym zakresie – powiedział minister Stefan Krajewski.

Podkreślił również, że projekt ustawy o produkcyjnej funkcji wsi jest już w procesie legislacyjnym. Jednocześnie zaznaczył, że prowadzi rozmowy z przedstawicielami innych resortów, m.in. sprawiedliwości, aby wypracować kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Minister zapowiedział też, że jest otwarty na propozycje i uwagi ze strony środowisk rolniczych. – Jesteśmy gotowi do wprowadzania poprawek, aby stworzyć ustawę, która będzie rzeczywistym rozwiązaniem kwestii produkcyjnych funkcji wsi – powiedział.

Mniej papierów, więcej działania – deregulacja dla rolników

Celem deregulacji dla rolników jest zmniejszenie biurokracji i uproszczenie procedur. – Chcę doprowadzić do tego, aby instytucje okołorolnicze były dla rolnika, a nie urzędnika. Będę zabiegał o to, aby resort rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ośrodki doradztwa rolniczego – ułatwiały pracę rolnikom poprzez konkretne działania deregulacyjne – podkreślił minister Krajewski.

Polska twardo o Mercosur i handlu z Ukrainą

W kwestii umowy UE-Mercosur szef polskiego resortu rolnictwa poinformował, że podjął kroki, aby w najbliższych tygodniach spotkać się z ministrami krajów członkowskich, które – podobnie jak Polska – nie zgadzają się na zawarcie umowy w jej obecnym kształcie. – Najbardziej konstruktywne rozmowy w tym zakresie prowadzimy z Francją, która również ma poważne wątpliwości dotyczące umowy UE-Mercosur. Naszym celem jest zbudowanie mniejszości blokującej, dlatego rozmawiamy też z Austrią, Włochami i Belgią, gdzie także słychać krytyczne głosy.

Minister zapowiedział również rozmowy z komisarzem UE ds. rolnictwa Christophe Hansenem oraz przywódcami krajów przygranicznych na temat relacji handlowych z Ukrainą. – Rozmowy w sprawie nowej umowy handlowej z Ukrainą muszą uwzględniać głos państw przygranicznych, ponieważ to one ponoszą największe skutki niekontrolowanego importu. Chcemy aktywnie uczestniczyć w tych negocjacjach – powiedział szef resortu rolnictwa.

Nowa WPR po 2028 – Polska chce więcej środków

Odnosząc się do przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2028 r. minister Stefan Krajewski podkreślił, że Polska chce utrzymania dwufilarowej WPR oraz zagwarantowania jak największego budżetu przeznaczonego na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

– Wiemy, że do dyspozycji będziemy mieć 2 mld euro, ale dajemy sobie sprawę z tego, że zmienia się unijna polityka, pojawiają się nowe wyzwania. Dla nas jest najważniejsze, żeby jak najwięcej środków trafiło do Polski i abyśmy je efektywnie wykorzystali na rzecz rolnictwa, wsi i przetwórstwa. Przypomnę, że w ubiegłym roku wartość eksportu polskich produktów rolnych wyniosła 231,5 mld zł – to potencjał, który trzeba rozwijać – zaznaczył minister rolnictwa.

Mocny start ministra Krajewskiego – konkretne działania już na starcie

Wstrzymanie przetargów na ośrodki produkcji rolnej (OPR), skierowanie pisma do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie doniesień producentów owoców miękkich o zmowie cenowej przy skupie owoców oraz rozmowy i zapowiedź wsparcia u Rzecznika Spraw Obywatelskich sprawy Szymona Kluki – rolnika skazanego na karę grzywny za zapachy i hałasy z gospodarstwa – to działania ministra Stefana Krajewskiego, które podjął od pierwszych dni swojego urzędowania.

Kończąc wystąpienie minister Krajewski wyraził nadzieję na dalszą zgodną i efektywną współpracę z sekretarzem stanu Jackiem Czerniakiem i podsekretarzem stanu Adamem Nowakiem oraz ponownie podziękował byłemu ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Czesławowi Siekierskiemu za możliwość współpracy i nauki. – Będę realizować swoje pomysły, ale jestem otwarty na wszystkie propozycje na rzecz polskiego rolnictwa, wsi i bezpieczeństwa żywnościowego – powiedział minister Krajewski.