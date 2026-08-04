Do którego śmietnika wyrzucić torebki od przypraw: plastik, papier czy zmieszane? Gdzie wyrzucić młynek po przyprawach?

Torebki od przypraw - gdzie wyrzucić?

Przyprawy zwykle kupujemy w opakowaniach papierowych, ale z laminacją. Przez to laminowanie torebki te należy wyrzucać do odpadów zmieszanych - czarnego pojemnika. Zawierają papier i folię, a to są dwa inne rodzaje odpadów (tzw. opakowanie wielomateriałowe), których nie ta się oddzielić przy segregacji. Wato jednak zapoznać się z oznaczeniami na torebkach. Jeśli producent zastrzegł, że jest to opakowanie wykonane tylko z papieru (bez laminatu), taką torebkę wyrzucamy do niebieskiego pojemnika na papier.

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Papierowe i szklane opakowanie po przyprawie - gdzie wyrzucić?

Wspomniane torebki to nie jedyne opakowania, w jakich sprzedawane są przyprawy. Niekiedy kupujemy je w całkowicie papierowej torebce. Oczywiście wyrzucimy ją do papieru - niebieski pojemnik na odpady. Jeszcze inną możliwością jest słoik - szklany lub plastikowy. W zależności od rodzaju materiału wyrzucamy go do szkła (zielony pojemnik) lub plastiku (żółty pojemnik). Plastikowe słoiczki w miarę możliwości powinno się zgnieść, aby zajmowały mniej miejsca. Należy również pamiętać o odkręceniu zakrętki i posegregowaniu jej zgodnie z materiałem, z jakiego została wykonana. Jeśli zakupiona przyprawa została zapakowana w foliową torebkę (często można kupić je w przeźroczystych foliach), trafia oczywiście do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić młynek po przyprawach?

Osobną kategorią odpadów są młynki sprzedawane razem z gotową przyprawą w środku. Nawet jeśli zostaną w całości zużyte, nie da się rozdzielić ich poszczególnych elementów. Gdy są w całości plastikowe i metalowe, wyrzucamy je do żółtego pojemnika. Natomiast szklany młynek z dodatkami plastiku i metalu (np. ostrzy), musi trafić do odpadów zmieszanych.

Opakowania po przyprawach - śmieci zmieszane

Najbardziej popularne opakowania po przyprawach łączą folię z papierem, dlatego wyrzucamy je do odpadów zmieszanych. Co dzieje się z takimi odpadami? Albo trafiają do instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów (czyli MBP), albo do instalacji do termicznego przekształcania odpadów (czyli spalarni). W pierwszej sytuacji są sortowane i jeśli nadają się do ponownego wykorzystania przekazuje się je do recyklingu. Pozostałe przetwarza się i produkuje z nich paliwa alternatywne RDF, które wykorzystuje się np. w cementowniach. Część odpadów unieszkodliwia się na składowiskach odpadów. W drugim przypadku spala się je w bezpiecznych dla środowiska piecach. W wyniku tego spalania powstaje energia elektryczna oraz ciepło wykorzystywane w domach. Pozostałości po spalaniu, takie jak popiół wywozi się na składowisko odpadów. Żużel wykorzystuje się przy budowie dróg.