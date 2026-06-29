Gdzie wyrzucać kosmetyki, np. zużyty lakier do paznokci, dezodorant? Pomyłka nie dziwi
REKLAMA
REKLAMA
Gdzie należy wyrzucać opakowania po kosmetykach, np. słoik po kremie, zużyty lakier do paznokci, dezodorant czy tusz do rzęs? Pomyłka może być kosztowna - znane są przypadki nawet czterokrotnego podniesienia opłat za wywóz śmieci.
- Gdzie wyrzucać kosmetyki, np. słoik po kremie?
- Gdzie wyrzucić szklany słoik po kremie do twarzy?
- Gdzie wyrzucić lakier do paznokci?
Gdzie wyrzucać kosmetyki, np. słoik po kremie?
Pomyłka w segregacji odpadów może skutkować podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Znane są przypadki podniesienia opłat dwukrotnie, a nawet czterokrotnie. Warto więc w razie wątpliwości sprawdzić odpowiednie przeznaczenie konkretnych odpadów.
REKLAMA
REKLAMA
Kosmetyki bardzo często pakowane są w plastikowe opakowania, np. balsamy do ciała czy żele pod prysznic. Takie odpady wyrzucamy do plastiku. Słoiki na kremy do twarzy również wykonane są zwykle w całości z plastiku. W środku znajduje się dodatkowe wieczko - także plastikowe. Pokrywka czasami imituje drewno, ale zazwyczaj to także tworzywo sztuczne. Takie słoiki w całości wyrzucamy do żółtego worka na śmieci - metal i tworzywa sztuczne. Taki słoik powinien być opróżniony. W przeciwnym razie odpowiednim przeznaczeniem będzie czarny pojemnik na odpady zmieszane.
Gdzie wyrzucić szklany słoik po kremie do twarzy?
Drugą często spotykaną opcją jest słoik szklany. O ile sam słoi wykonany jest ze szkła, o tym pokrywka w zdecydowanej większości przypadków pozostaje plastikowa. Koniecznie należy więc rozdzielić te dwie części przed wyrzuceniem. Sam słoik (bez zawartości) trafia do zielonego pojemnika na szkło, a reszta (pokrywka, wieczko zabezpieczające) - do żółtego śmietnika.
Gdzie wyrzucić lakier do paznokci?
Lakiery do paznokci kupuje się w szklanych pojemnikach z pędzelkiem. Gdzie wyrzucić tego typu odpad, który posiada resztki lakieru? Nie nadaje się do recyklingu - nie trafi do szkła, nawet po odkręceniu pędzelka. Najbardziej odpowiednim miejscem jest PSZOK. Natomiast dopuszcza się wyrzucenie pojedynczych sztuk do odpadów zmieszanych - czarny worek na śmieci.
REKLAMA
Gdzie wyrzucić słoiczek po kremie pod oczy?
Przy słoiczku po kremie pod oczy obowiązuje ta sama zasada - plastikowy słoik trafia do żółtego pojemnika, szklany do zielonego. Natomiast zawsze nakrętkę i folię zabezpieczającą (wieczko) wyrzucamy zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane - zwykle do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
Gdzie wyrzucić stłuczony słoik?
Potłuczone szkło opakowaniowe, takie jak słoiki ,trafia do zielonego pojemnika na szkło.
Gdzie wyrzucić dezodorant w kulce?
Jeśli dezodorant w kulce się w całości wykonany z plastiku, wyrzucamy go do żółtego pojemnika na odpady. Jeśli sama butelka jest szklana, najlepiej rozebrać go na części i butelkę wrzucić do zielonego pojemnika na szkło, a resztę (kulkę i zakrętkę) do plastiku.
Gdzie wyrzucić opakowanie po lakierze do włosów i dezodorancie w sprayu?
Puste opakowanie po lakierze do włosów i dezodorancie w sprayu można wyrzucić do żółtego pojemnika na plastik i metale. Natomiast pełne lub częściowe wykorzystane najlepiej oddać do PSZOK i MPSZOK.
Gdzie wyrzucić zużyty tusz do rzęs?
Co do zasady opakowanie po tuszu do rzęs wyrzucamy do odpadów zmieszanych - czarny worek. Jeśli jednak na opakowaniu widoczny jest trójkątny znak recyklingu, tusz można wrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA