QUIZ Jak dobrze znasz kultowe świąteczne filmy? Duża szansa na 10/12

Autorem pomysłu są związkowcy. Ich pomysł na podwyżki 15% dla nauczycieli to zwiększenie pieniędzy na tzw. standard A. To kwota, jaką gminy dostaną na jednego ucznia w 2025 r. Związkowcy chcą podnieść kwoty przekazywane samorządom na ucznia o 15%, co otworzyłoby punkt startu do przekazania nauczycielom części z tych pieniędzy na podwyżki w 2025 r.