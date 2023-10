Hałas może powodować choroby, a słuchu nie da się wyłączyć. Jak zarządzać dźwiękiem?

Czy można uciec od hałasu, mieszkając w mieście? Jakie choroby powoduje przebywanie w nadmiernym hałasie? Czy rozwiązaniem na uciążliwe dźwięki jest odpowiednie projektowanie budynków?

Czy słuch można wyłączyć

– Kiedy zamkniemy oczy, wyłączamy wzrok. Słuchu nie jesteśmy w stanie wyłączyć, tak jesteśmy skonstruowani i dlatego też dźwięk jest dla nas bardzo istotny. Należy nauczyć się zarządzać dźwiękiem, a nie go ograniczać. Nadmierny hałas powoduje wiele niekorzystnych dla nas rzeczy, wpływa na zdrowie, na samopoczucie – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Henryk Kwapisz, ekspert Stowarzyszenia „Komfort Ciszy”.

Hałas poniżej 35 dB, choć może utrudniać koncentrację, nie jest szkodliwy dla człowieka. Nieco większy, od 35 dB do 70 dB, negatywnie wpływa na układ nerwowy, zaś stałe przebywanie w trwającym ciągle hałasie o natężeniu 70–85 dB powoduje trwałe pogorszenie słuchu, bóle głowy i rozstrój nerwowy. Natężenie hałasu od 85 do 130 dB zaburza już funkcjonowanie układu krążenia i nerwowego. Dla przykładu ruch uliczny generuje ok. 80–90 dB. Efekty są widoczne – jak podaje WHO, ze względu na hałas drogowy mieszkańcy Europy Zachodniej tracą łącznie ponad 1 mln lat życia w zdrowiu.

– Hałas ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, są badania, które mówią o tym, że przeciętny warszawiak traci jeden dzień ze swojego zdrowego życia w wyniku nadmiernego hałasu drogowego. Inne badania potwierdzają, że hałas ma wpływ na nasze rozdrażnienie, bezsenność, choroby serca, w związku z czym musimy nauczyć się ograniczać ten hałas i dążyć do komfortu akustycznego – tłumaczy ekspert.

Jak hałas wpływa na zdrowie

WHO w raporcie o chorobach spowodowanych hałasem środowiskowym podaje, że długotrwały lub nadmierny hałas skutkuje problemami zdrowotnymi, jak np. choroby układu krążenia. Może podnieść poziom cukru i cholesterolu, powodować zaburzenia hormonalne, doprowadzić do nerwicy czy chorób psychicznych.

– Hałas dociera do nas z wielu różnych źródeł: hałas drogowy, lotniczy czy sportowy. W samych budynkach hałas ma jeszcze inny wpływ na nas, bo na przykład nie chcemy słyszeć głośno szczekającego psa sąsiada czy głośnej imprezy. A zatem hałas ma wpływ na nasze codzienne życie. Nauczyć się z nim żyć nie sposób, musimy się nauczyć, w jaki sposób projektować budynki, żeby jego wpływ na nas był jak najmniejszy – przekonuje Henryk Kwapisz.

Wewnątrz różnych budynków ludzie spędzają nawet 90 proc. swojego życia. Stowarzyszenie na rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy” podaje, że konstrukcja, wykończenie i wyposażenie budynku mają istotny wpływ na poziom hałasu. Odpowiednie rozwiązania techniczne pozwalają zapewnić dźwiękoizolacyjność stropów czy ścian. Dzięki temu wnętrza mogą być odcięte od zewnętrznych źródeł hałasu na tyle, żeby nie był on słyszalny przy normalnym ich użytkowaniu.

Odpowiednia akustyka budynku jest istotna

– Po pierwsze, trzeba zaplanować, w jaki sposób i gdzie zbudować budynek, gdzie go zlokalizować właśnie po to, żeby móc zarządzać tym dźwiękiem, żeby było nie za głośno, żebyśmy się dobrze rozumieli, żeby od sąsiada nie dobiegał zbyt głośny hałas. Następnie musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób zaprojektować miejsce, w którym przebywamy, na przykład w hotelu czy w sali lekcyjnej. I po tym, jak dobrze rozplanujemy te pomieszczenia, musimy wiedzieć, jakich materiałów użyć – wymienia ekspert Stowarzyszenia „Komfort Ciszy”

Odpowiednia akustyka jest ważna nie tylko w domach czy miejscach odpoczynku. Równie istotna jest jakość akustyczna biur czy szkół. Badanie Uniwersytetu Berkeley wskazuje, że np. rozwiązywanie zadań logicznych, wymagających koncentracji, jest znacznie utrudnione przy hałasie 55–70 dB. Inne badania wykazywały pozytywny związek między fizycznymi cechami środowiska pracy (temperatura, oświetlenie, akustyka) a satysfakcją z pracy i dobrostanem pracowników. Świadomość wpływu otaczających nas dźwięków na zdrowie fizyczne i psychiczne jest jednak wciąż niewielka.

– O hałasie i akustyce można się bardzo dużo dowiedzieć z naszej strony, komfortciszy.pl, szczególnie z cyklu wywiadów „Kwadrans z akustyką”. Są to wywiady z architektami, lekarzami, prawnikami, którzy mówią, w jaki sposób projektować, w jaki sposób dbać o to, żeby hałas nam nie przeszkadzał w codziennym życiu – zachęca Henryk Kwapisz.

Stowarzyszenie „Komfort Ciszy” od 2016 roku zwraca uwagę na znaczenie jakości akustycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 15-minutowe wywiady z ekspertami w różnych dziedzinach pokazują wpływ akustyki budynków na jakość snu, relacje międzyludzkie, produktywność czy zdrowie. Doświadczenia i refleksje rozmówców związane z hałasem i dźwiękiem mają się stać inspiracją do poprawy akustyki w budynkach.

