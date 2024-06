Turnusy rehabilitacyjne 2024 PFRON - ile wynosi dofinansowanie?

Pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 21 dni urlopu na turnus rehabilitacyjny. Co to jest turnus rehabilitacyjny i ile dofinansowania przysługuje osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom w 2024 roku? Jak wyszukać ośrodek w górach lub nad morzem?

Co to jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowany dla grup minimum 20 osób z niepełnosprawnościami program wypoczynku i rehabilitacji. Turnusy mogą być stacjonarne lub wyjazdowe. Grupy dobierane są pod względem rodzaju i stopnia niepełnosprawności tak, aby osoby wymagały podobnych zabiegów. Trwają minimum 14 dni. Na czas korzystania z turnusów rehabilitacyjnych pracownikom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje 21 dni urlopu rocznie.

Co odróżnia turnusy rehabilitacyjne od wyjazdów do sanatorium z NFZ?

Głównym zadaniem sanatorium jest rehabilitacja lecznicza. Na turnusach równie ważna jest także mobilizacja do otwierania się na otoczenie, podejmowania samodzielnych prób funkcjonowania w społeczeństwie oraz rozwój osobisty.

Kto może organizować turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne mogą organizować tylko te podmioty, które znajdują się w centralnej bazie organizatorów. Tylko te podmioty spełniają bowiem wymogi i posiadają uprawnienia przyznane przez wojewodę.

Bardzo ważne jest zapewnienie przez organizatorów z powyższej bazy wykwalifikowanych rehabilitantów, psychologów, terapeutów.

Taki organizator ma obowiązek w terminie 21 dni od zakończenia turnusu przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informacje o przebiegu turnusu i to odrębnie dla każdego uczestnika, który korzystał z dofinansowania PFRON.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego 2024

Dla kogo PFRON przewiduje dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Po pierwsze osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia. Po drugie osoba ta musi spełniać kryterium dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę lub

65% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby samotnej.

Czy osoby niepełnosprawne przekraczające te kwoty nie mają szans na dofinansowanie turnusu? Mają, ale dofinansowanie to pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu.

Jak napisane jest na stronie PFRON, osobie niepełnosprawnej będącej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej przekraczającej kryterium dochodowe może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna nawet bez pomniejszania dofinansowania.

Dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym

Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (albo orzeczeniem równoważnym) lub osoba niepełnosprawna do 16 roku życia wymagająca pomocy w codziennym funkcjonowaniu może otrzymać również dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie. Warunkiem koniecznym jest stwierdzenie takiej konieczności przez lekarza.

Co istotne, opiekun nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie, nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, musi mieć ukończone 18 lat lub 16 lat, przy czym jako członek rodziny osoby niepełnosprawnej wspólnie z nim mieszka.

Dofinansowanie do turnusu z PFRON - dokumenty

W celu otrzymania dofinansowania z pfron do turnusu rehabilitacyjnego niezbędne jest złożenie następujących dokumentów w PCPR:

wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę,

skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu

kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokumenty te można składać do placówki PCPR odpowiedniej do miejsca zamieszkania lub pobytu. Dopuszcza się osobiste ich złożenie, a także za pośrednictwem opiekuna czy nawet organizatora turnusów.

Turnusy rehabilitacyjne 2024 – ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w 2024 roku wynosi:

30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełno sprawności;

25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;

20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Ile aktualnie wynosi przeciętne wynagrodzenie? Za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2024 roku wynosi 8 147,38 zł. W związku z tym dofinansowanie wynosi odpowiednio:

30% - około 2444,00 zł,

27% - około 2200,00 zł,

25% - około 2037,00 zł,

20% - około 1629,00 zł.

PFRON podaje informację, że w razie szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie może być wyższe. Dotyczy to również sytuacji, kiedy opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna na turnusie. Wówczas będzie to kwota aż 40% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 3259,00 zł).

Natomiast w sytuacji ograniczonych środków PCPR może obniżyć kwoty dofinansowania maksymalnie o 20% kwot wyżej podanych. Inną możliwością jest przyznawanie dofinansowania co 2 lata. Co więcej, o nieprzyznawaniu dofinansowania z PFRON w danym roku decyzja może zapaść na szczeblu samorządowym. Należy więc sprawdzić, czy w konkretnym roku w określonym samorządzie przyznawane są dofinansowania do turnusów.

Ważne Wysokość dofinansowania nie może przewyższać faktycznej kwoty uczestnictwa w turnusie.

Turnus rehabilitacyjny PFRON - procedura

PCPR ma 30 dni od złożenia wniosku na jego rozpatrzenie. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu, osoba niepełnosprawna sama wybiera organizatora oraz miejsce turnusu. Informacja o wyborze turnusu powinna być przekazana do PCPR w czasie 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.

Turnus rehabilitacyjny w górach i nad morzem

Osoby wybierające się na turnus rehabilitacyjny zwykle szukają ośrodków w górach lub nad morzem. Jak znaleźć ośrodek i organizatora turnusu odpowiednio dla danej niepełnosprawności? Na odpowiednie miejsce i podmiot mogą nakierować pracownicy PCPR. Innym sposobem jest skorzystanie z elektronicznej centralnej bazy zawierającej Informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych na stronie internetowej empatia.mpips.gov.pl. na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA

Ważne PFRON informuje, że nie dofinansuje uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez ZUS, KRUS, NFZ. Są one finansowane na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej lub przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podstawa prawna Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r. (M. P. z 2024, poz. 358) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 Nr 230, poz. 1694)

Źródło: pfron.org.pl