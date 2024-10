35 196 zł dofinansowania kosztów rocznego pobytu w warsztacie terapii zajęciowej oraz 38 000 zł dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej w zakładzie aktywności zawodowej [Projekt rozporządzenia]

35 196 zł dofinansowania kosztów rocznego pobytu w warsztacie terapii zajęciowej oraz 38 000 zł dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej w zakładzie aktywności zawodowej. W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia ws. algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Projekt rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ma na celu zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ) oraz dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ).

Więcej środków na warsztaty terapii zajęciowej oraz na dofinansowania pobytu osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej

Projektodawcy w uzasadnieniu do projektu napisali, że dotychczasowe kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej nie pokrywają wszystkich ponoszonych przez WTZ i ZAZ kosztów działalności. W szczególności chodzi o wynagrodzenia pracowników. Zdaniem projektodawców konieczne jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych podmiotów oraz możliwości dalszego rozwoju ich działalności przez podjęcie działań zmierzających do usprawnienia ich finansowania.

Projektodawcy wskazali, że wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ stanowią ok. 63 proc. kosztów działalności. W 2016 r. na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 294 595 098 zł, w 2019 r. – 360 100 126 zł, w 2021 r. – 447 515 779 zł, w 2022 r. – 521 779 481 zł, zaś w 2023 r. – 609 100 603 zł – napisano w informacji do projektu. W ZAZ koszty związane z zatrudnieniem pracowników stanowią ok. 90 proc. wszystkich kosztów działalności ZAZ, które mogą być pokrywane ze środków publicznych (dotacji z PFRON lub z samorządu województwa). W obu przypadkach zwrócono także uwagę na wzrost cen m.in. energii, paliw, towarów i usług, które także generują coraz wyższe koszty działalności.

W projekcie planowane jest podniesienie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z kwoty 33 696 zł na kwotę 35 196 zł. Byłby to wzrost o 1 500 zł. Projekt zakłada także podniesienie kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, z kwoty 37 000 zł do kwoty 38 000 zł. Byłby to wzrost o 1 000 zł.

Projekt zakłada zwiększenie dofinansowania od 2024 r., które obowiązywałoby także w latach następnych. Zróżnicowanie wysokości przyrostów dofinansowania środków wg algorytmu na jedną osobę zatrudnioną w ZAZ w stosunku do jednego uczestnika w WTZ wynika z faktu, że ZAZ korzystają również z dofinansowania udzielonego przez PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z możliwości korzystania ze środków wypracowanych z działalności wytwórczej lub usługowej, tj. ze sprzedaży wyrobów lub usług. Skutkiem wprowadzenia proponowanych zmian będzie poprawa funkcjonowania WTZ oraz ZAZ – napisano w uzasadnieniu do projektu. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został określny na IV kwartał 2024 r.

