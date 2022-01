"Biznes i zarządzanie" - nowy przedmiot w szkołach

Od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostaną zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie. Nowy przedmiot znalazłby się na maturze od 2027 r. jako przedmiot do wyboru.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że na początku roku szkolnego 2023/2024 MEiN planuje uruchomienie nowego przedmiotu – biznes i zarządzanie.

Biznes i przedsiębiorczość – uzasadnienie wprowadzenia nowego przedmiotu

„W polskim systemie szkolnictwa przewidzianych jest na ten moment 60 godzin lekcyjnych zajęć związanych z ekonomią i finansami w ciągu 12 lat edukacji. Jak to podzielimy przez 45 minut, to wychodzi, że edukacją dotyczącą ekonomii i finansów zajmujemy naszym uczniom dwa dni w ciągu dwunastu lat. To zdecydowanie za mało” – ocenił minister.

Przyznał, że postępem jest to, że podstawy nauczania ekonomii weszły do programu nauczania. Zdaniem Czarnka wciąż jednak za mało jest praktycznych aspektów przedsiębiorczości. „Dlatego chcemy, aby od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostały zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie” – poinformował.

Według ministra w nowym przedmiocie „mieści się wszystko, co jest potrzebne młodemu człowiekowi, żeby poznał świat finansów, świat zarządzania, żeby mógł od początku podejmować racjonalne, rozsądne decyzje finansowe”.

Biznes i przedsiębiorczość – zachęta dla uczniów do prowadzenia firm

Dodał, że przedmiot ma również przekonać młodych, że warto podejmować działalność gospodarczą i prowadzić firmę. „Potrzebujemy menedżerów, potrzebujemy ludzi odważnych, którzy będą świadomi tego, jak zarządzać, co to jest biznes, ale będą też umieli radzić sobie w swoim gospodarstwie domowym, w podejmowaniu decyzji finansowych, ale też będą potrafili rozliczać się z podatków” – stwierdził Czarnek.

Biznes i przedsiębiorczość - nowy przedmiot na maturze

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska zaznaczyła, że uczniowie zainteresowanie tematyką przedsiębiorczości i ekonomii będą mogli realizować nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym, a także będą mogli dobrowolnie zdawać z niego maturę. „Pierwsza matura, nowa matura będzie już od 2027 r.” – przekazała Orłowska.

Biznes i przedsiębiorczość – nowy przedmiot ma być praktyczny

Jednocześnie – dodała – zajęcia z nowego przedmiotu mają być prowadzone w sposób jak najbardziej praktyczny. „Z wykorzystaniem zarządzania, wprowadzania projektów, grup, zespołów, także w oparciu o takie biznes case-y, jakie mamy chociażby na studiach MBA” – wskazała Orłowska.

Komentarz eksperta

Jak te zapowiedzi komentuje ekspert ds. edukacji praktycznej? Marcin Bruszewski, jeden z organizatorów olimpiady Zwolnieni z Teorii, który od 2014 roku zwraca uwagę, że wyzwania XXI wieku zmieniają oczekiwania wobec kandydatów na uczelnie i na rynku pracy. Liczne raporty potwierdzają rangę kompetencji społecznych lub tzw. 4K – kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia, które są integralnymi cechami osoby przedsiębiorczej.

– Tych kluczowych we współczesnym świecie kompetencji miękkich nie zastąpi jeszcze przez dekady żadna sztuczna inteligencja. Dlatego, żeby kształcić młodych obywateli, którzy wyróżniają się na tle rówieśników z innych krajów, trzeba wprowadzić w życie odważny pomysł ministra Przemysława Czarnka i zacząć uczyć młodzież nowoczesnego podejścia przedsiębiorczego. Zapowiedź nadania przedmiotowi "Biznes i zarządzanie" rangi maturalnej i skupienia się na pracy zespołowej to rzecz bez precedensu i o ogromnym znaczeniu dla przeniesienia polskiej szkoły w XXI wiek - komentuje Marcin Bruszewski.