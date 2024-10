Olimpiada ZUS 2024/2025. Zgłoszenia do 25 października. Nagrody: m.in. indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji, zwolnienie z części egzaminów

Rzecznik ZUS przypomina, że tylko do 25 października 2024 r. szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać swoich uczniów do olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na laureatów olimpiady czekają nagrody rzeczowe, indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych. Są też nagrody dla szkół. Finał odbędzie się 15 kwietnia 2025 r.

Lekcje z ZUS i olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od 2013 r. gości w szkołach z projektem edukacyjnym ‘Lekcje z ZUS’. Dotychczas wzięło w nim udział niemal 730 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zwieńczeniem projektu jest olimpiada ’Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych’. Tylko w roku szkolnym 2023/2024 w olimpiadzie ZUS wzięło udział ponad 36 tys. uczniów” - mówi rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.



"We wszystkich projektach edukacyjnych ZUS (m.in. Lekcje z ZUS) w ciągu ostatnich 10 lat wzięło udział około 1 mln osób" – dodaje rzecznik Zakładu.



„Lekcje z ZUS” to cykl czterech zajęć, dzięki którym młodzież może poszerzyć swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, dowiedzieć się, dlaczego warto się ubezpieczyć i opłacać składki, jaką ochronę dają ubezpieczenia w sytuacjach różnych zdarzeń losowych, jak na przykład choroba czy długotrwała niezdolność do pracy. W trakcie zajęć uczniowie dowiadują się też krok po kroku, jak założyć własną firmą i jakie z tym wiążą się obowiązki wobec ZUS. „Lekcje z ZUS” uświadamiają także młodym ludziom, że wysokość emerytury zależy od wysokości zgromadzonych przez nich składek. Dzięki tej wiedzy świadomie będą podejmować decyzje, wkraczając na rynek pracy.

Nagrody

Jest wiele powodów, dla których warto wziąć udział w tym projekcie. Uczestnicy „Lekcji z ZUS” nie tylko zdobywają wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, ale mogą wziąć udział w olimpiadzie ZUS i wygrać cenne nagrody:

- indeksy na studia oraz

- dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych.

Dodatkowo laureaci i finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości. Są też nagrody dla szkół.

Zgłoszenia. Harmonogram

W tym roku zgłoszenia uczniów do olimpiady przyjmowane są do 25 października 2024 r.

Aby zgłosić szkołę do olimpiady, należy skontaktować się z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji w danym oddziale ZUS (https://www.zus.pl/edukacja/kontakt).

Pierwszy etap rywalizacji odbędzie się 26 listopada, kolejny – 4 marca 2025 r., a finał – 15 kwietnia 2025 r.



Patronat honorowy nad projektem „Lekcje z ZUS” objęły Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje dot. olimpiady ZUS 2024/2025

Szczegółowe informacje można znaleźć na:



https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada



https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus