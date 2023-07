Bilety na międzynarodowe przejazdy PKP kupisz w aplikacji mobilnej! Dokąd?

W aplikacji mobilnej przewoźnika PKP Intercity można już kupić bilety na niektóre rodzaje przejazdów międzynarodowych. Dokąd będzie można pojechać?

Bilety za granicę w aplikacji mobilnej

Bilety za granicę dostępne już nie tylko w kasach biletowych. PKP Intercity rozszerza swoją ofertę w zdalnych kanałach sprzedaży. Bilety na podróże do wielu europejskich miast są już dostępne w aplikacji mobilnej! Do tej pory, przejazd międzynarodowy można było opłacić wyłącznie w kasach biletowych, zdalnie w ramach oferty SuperPromo International lub jako bilety IRT do Niemiec, Litwy oraz do Austrii (pociągami EN Chopin i Nightjet).

Dokąd będzie można pojechać?

Jak podało PKP Intercity, w aplikacji zostaną udostępnione bilety SuperPromo International dostępne na kierunkach oferowanych przez przewoźnika, to jest Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Niemcy; bilety IRT dla dorosłych i dzieci do Niemiec i na Litwę oraz na pociągi nocne do Austrii na miejsca do siedzenia; bilety eNRT (bilet w komunikacji międzynarodowej według taryfy NRT połączony z rezerwacją miejsca) do lub z Austrii, Czech i Słowacji, w tym bilety dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

W najnowszej aktualizacji aplikacji na ten moment nie będzie dostępna opcja zakupu biletu eNRT na przejazdy do Węgier - zastrzegło PKP Intercity. Wynika to z dotychczasowego niezintegrowania węgierskiego przewoźnika do ogólnoeuropejskich systemowych rozwiązań dotyczących dokonywania kontroli biletów.

Nowe funkcjonalności

Przewoźnik podkreślił, że wraz z wprowadzeniem zmian w procesie zakupu biletu eNRT można będzie dodać bilet na przewóz psa i roweru. Bilety eNRT będą podlegać zwrotowi, jak również wymianie, która początkowo będzie dostępna w drodze reklamacji. Docelowo pasażerowie będą mogli dokonać jej bezpośrednio w systemie przewoźnika. Do tej pory podróżni mogli kupować bilety do Czech i na Słowację tylko w opcji bezzwrotnej - przypomniało PKP Intercity.

"Bilety na przejazdy międzynarodowe dostępne w aplikacji mobilnej to odpowiedź na potrzeby naszych podróżnych. Rozumiemy, jak istotną rolę w sprzedaży pełnią kanały zdalne, dlatego nieustannie będziemy je rozwijać. Wprowadzenie międzynarodowych biletów do aplikacji było dla nas niemałym wyzwaniem logistycznym, ze względu na umowy z zagranicznymi przewoźnikami. Mimo to z sukcesem udało nam się rozszerzyć ofertę, co bardzo mnie cieszy" – powiedział wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz, cytowany w komunikacie spółki.(PAP)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wkr/ drag/

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Inforu