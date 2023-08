Gdzie nad morzem można pływać? Co z sinicami? Sanepid informuje

Zamiast 251,37 zł tylko 41,90 zł wyrównania do świadczenia urlopowego nauczycieli za 2023 r.? Jak to obliczyć? [wyjaśnienia MEiN i DGP]

Nauczycielom należy się dopłata do świadczenia urlopowego za 2023 r. Jak to obliczyć wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Dziennik Gazeta Prawna. Szacunkowa wartość wyrównania to około 41,90 zł (metodą zaproponowaną przez Ministerstwo).