Polacy chętnie podróżują po kraju samolotem. Do jakich miast najczęściej? Które połączenia są najtańsze?

Loty krajowe w 2023 r. Do jakich miast Polacy latali najchętniej? Które połączenia były najbardziej korzystne finansowe, a które najdroższe? W artykule raport podsumowujący krajowe loty mijającego roku.

W podsumowaniu pasażerskich przewozów lotniczych w 2022 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego podawał, że w ruchu krajowym obsłużono wówczas 3,2 mln pasażerów, co stanowiło 8 proc. wszystkich operacji wykonanych na polskich lotniskach. Te dane potwierdzają, że całkiem sporo Polaków wybiera samolot do przemieszczania się na dłuższych odległościach w kraju. W swojej najnowszej analizie eksperci eSky.pl – platformy do rezerwacji podróży – biorą pod lupę loty krajowe w 2023 roku, pokazując najbardziej oblegane trasy i średnie ceny biletów lotniczych.

REKLAMA

Jakie loty krajowe były najpopularniejsze

REKLAMA

Najczęściej wybierane w tym roku loty to te łączące Gdańsk i Kraków, z których do tej pory skorzystała niemal jedna piąta osób (19 proc.) podróżujących na trasach znajdujących się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych połączeń. Średnia cena biletu lotniczego między stolicami Pomorza i Małopolski wyniosła 192 zł dla podróży w jedną i 305 zł dla lotów w obie strony.

Drugie i trzecie miejsca zajmuje Szczecin z lotami do Warszawy i Krakowa – na tych trasach obsłużonych zostało kolejno 13 proc. i 12 proc. wszystkich krajowych pasażerów w 2023 r. Za podróż między Warszawą a Szczecinem w jedną stronę trzeba było zapłacić średnio 361 zł, a w dwie – 647 zł. Natomiast loty tańsze nawet o kilkaset złotych można było znaleźć na trasie Kraków-Szczecin, gdzie bilet w jedną stronę kosztował 175 zł i 275 zł za podróż tam i z powrotem.

Pierwszą połowę zestawienia zamykają połączenia z Wrocławia i Lublina do Gdańska. Na trasie Gdańsk-Wrocław (4. lokata) przeleciało 11 proc. pasażerów, podczas między stolicą Lubelskiego a Gdańskiem (5. miejsce) niewiele mniej, bo 10 proc. osób wybierających samolot na podróże krajowe w 2023 r. Aby dostać się z Pomorza do najludniejszego miasta na Dolnym Śląsku i vice versa, Polacy płacili średnio 138 zł w jedną stronę i 209 zł za lot w dwie strony. Na trasie Lublin-Gdańsk wyglądało to podobnie – 119 zł i 204 zł odpowiednio.

Najpopularniesze trasy lotnicze w Polsce w 2023 r. Źródło zewnętrzne

REKLAMA

Szczecin-Warszawa Modlin – ta trasa zajęła szóstą pozycję wśród najchętniej wybieranych przez Polaków połączeń lotniczych w tym roku (9 proc. wszystkich pasażerów). Jednocześnie jest również najtańszą ze wszystkich przedstawionych w rankingu TOP 10, gdyż podróżujący w jedną stronę wydawali na lot ok. 89 zł, a przy powrocie tą samą drogą – jedynie 163 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Loty krajowe na liniach Kraków-Poznań (7. lokata) i Kraków-Olsztyn (8. miejsce) cieszyły się identycznym zainteresowaniem, ponieważ na obu trasach podróżowało po 8 proc. Polaków. Średnia cena biletu między Krakowem a Poznaniem w 2023 r. wyniosła 121 zł w jedną stronę i 159 zł za lot tam i z powrotem. Z kolei podróż samolotem ze stolicy Warmińsko-Mazurskiego do największego miasta w Małopolsce w jedną stronę kosztowała 109 zł, a w dwie – 157 zł.

Lista 10 najpopularniejszych krajowych tras w 2023 r. obejmuje loty łączące Warszawę z Wrocławiem (9. pozycja, 6 proc.) i Gdańskiem (10. miejsce, 4 proc.). Dla połączenia Warszawa-Wrocław koszt podróży w jedną stronę wynosił średnio 290 zł i dwa razy tyle – 556 zł – w obie strony. Natomiast za loty między polską stolicą a Gdańskiem w jedną i dwie strony Polacy płacili odpowiednio 269 zł i 451 zł.

Które loty krajowe były najtańsze a jakie najdroższe

Analitycy eSky.pl sprawdzili też, na jakich krajowych trasach podróżowanie samolotem było najbardziej i najmniej korzystne finansowo. I tak najwięcej mogli zaoszczędzić ci podróżujący, którzy zdecydowali się na pokonanie samolotem ok. 500 km między Wrocławiem a Olsztynem – za lot w jedną stronę płacili średnio 69 zł i 126 zł tam i z powrotem.

Na przeciwległym biegunie uplasowały się połączenia na trasie Wrocław-Rzeszów, gdzie lot w obie strony kosztował ok. 705 zł. Jednak gdy wybieraliśmy połączenia tylko w jedną stronę, to najdroższe były połączenia w przypadku Katowic i Gdańska z lub do Poznania, gdzie cena biletu oscylowała w okolicach 530 zł.

Najtańsze połączenia lotnicze w Polsce w 2023 r. Shutterstock

Metodologia

Analiza obejmuje zarówno rezerwacje lotnicze zarówno w jedną stronę, jak i w obie strony, dla których podróż odbyła się lub dopiero odbędzie w okresie 01.01-31.12.2023. Przedstawione ceny biletów to uśredniona wartość podróży na jednej trasie dla jednego pasażera. Lista 10 najczęściej wybieranych krajowych tras lotniczych w 2023 r. odpowiada za 81 proc. wszystkich obsłużonych pasażerów w Polsce, które zarezerwowały swoją podróż z platformą eSky.pl.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl