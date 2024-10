Seniorzy pojadą pociągami Intercity za złotówkę. 14 listopada przypada światowy dzień seniora. Z tej okazji każdy, kto skończył 60 lat, będzie mógł tego dnia pojechać pociągiem PKP Intercity za złotówkę. Bilety są już w sprzedaży.

Seniorzy pojadą pociągami Intercity za złotówkę

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak na konferencji prasowej powiedział: - Na 14 listopada przypada światowy dzień seniora. Mam niespodziankę dla wszystkich osób, które są w dostojnym wieku, lub do tego dostojnego wieku się zbliżają. 14 listopada, każdy kto skończył 60 lat, będzie mógł kupić bilet za złotówkę na każdy pociąg PKP Intercity na terenie całego kraju. (...) Wszystkie osoby, które skończyły 60 rok życia mogą już od dzisiaj kupować bilet na Intercity na 14 listopada" - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak

Superszybkie pociągi

Minister poinformował o tym podczas konferencji z okazji wprowadzania do eksploatacji przez PKP Intercity pierwszych polskich lokomotyw, które mogą prowadzić pociągi z prędkością 200 km/h. Minister ocenił, że zakup przez PKP Intercity nowych polskich lokomotyw Griffin 200 to duży krok w rozwoju polskiej kolei, w rozwoju transportu. Według ministra lokomotywy Griffin 200 to najnowocześniejsze lokomotywy, które PKP Intercity zakupiło.

- W naszej dyspozycji jest ich 10, a docelowo będziemy mieć 15 tego typu maszyn, które zaczynają prace dla polskich kolei, dla PKP Intercity. To są lokomotywy, które będą się poruszać z prędkością do 200 km/h" - powiedział minister. I dodał, że lokomotywy te od 15 grudnia, czyli od wejścia w życie nowego rozkładu jazdy, będą prowadziły składy m.in na trasie z Bielska Białej przez Warszawę do Gdyni. A oprócz Polski będą one obsługiwały trasy do Berlina, Pragi, Budapesztu i Wiednia.

Nowe połączenia

- Uruchamiamy stałe połączenia pomiędzy Gdynią a stolicą Czech Pragą, od nowego rozkładu jazdy (od 15 grudnia tego roku - PAP). Sprzedaż biletów ruszy 30 października. Pociągi będą zatrzymywać się nie tylko w największych miastach, ale i mniejszych jak Gniezno, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka - powiedział Klimczak.

Obecny na konferencji prezes PKP Intercity Janusz Malinowski poinformował, że nowe lokomotywy Griffin 200, to pierwsze polskie lokomotywy, które mogą kursować z prędkością 200 km/h, są to lokomotywy wielosystemowe (mogą kursować na liniach kolejowych zasilanych różnymi napięciami - PAP).

